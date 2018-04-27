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賴清德提出襲警罪 李茂生：以後會有襲擊行政院長罪？

2018-04-27 07:25聯合報 記者楊德宜╱即時報導

反軍人年金改革團體「八百壯士」衝撞立法院，造成多名員警與記者掛彩。行政院長賴清德昨天在行政院會指示研議針對攻擊員警的「襲警罪」（ https://udn.com/news/story/12038/3108932 ）。對此，台大法律系教授李茂生指出，賴清德和政務委員羅秉成都說「也許可研究攻擊警察妨害公務作一區隔，因為攻擊警察等於攻擊公權力，與妨害公務在程度上會有一些不同」。讓他滿臉疑問。

李茂生在臉書指出，妨害公務罪的要件是：「對依法執行公務之人（當然包含警察）」、「施強暴脅迫」而已。估不論繁雜的抽象危險犯問題，以白話而言，這就是攻擊公權力啊！到底要如何與羅秉成想訂定的襲警罪相區隔？如果說襲警是指對警察這個公務員的人身所為物理性攻擊（強暴，而且是直接對人強暴），則範圍顯然較妨害公務罪來得狹窄。所以襲警罪將會成為妨害公務罪的特別規定。如此一來，即必須探討特別加重此類型妨害公務行為的處罰的合理性。

李茂生說，重點或許不是「強暴（行為）」，而是「警察（行為客體）」。換言之，以物理力攻擊警員以外的公務員時，用處罰較輕的一般規定（妨害公務罪），而對象為警察時，則是用較重的特別規定（襲警罪）。

他表示，所以以後，為求公平，或許會出現襲擊行政院長及政務委員罪、襲擊立法委員罪、襲擊部長罪、襲擊校長罪（參公務員規定）、襲擊拆除大隊隊員罪、襲擊動物保護員罪等等。 從此，大學的刑法教學，離「教完、教滿」的目標會愈來愈遠，滿臉疑惑的刑法教授與學生會愈來愈多。

反年改團體「八百壯士」衝撞立法院，造成多名員警負傷。 圖／聯合報系資料照片
反年改團體「八百壯士」衝撞立法院，造成多名員警負傷。 圖／聯合報系資料照片
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妨害公務警察公務員
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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