賴清德提出襲警罪 李茂生：以後會有襲擊行政院長罪？

2018-04-27 07:25 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



反軍人年金改革團體「八百壯士」衝撞立法院，造成多名員警與記者掛彩。行政院長賴清德昨天在行政院會指示研議針對攻擊員警的「襲警罪」（ https://udn.com/news/story/12038/3108932 ）。對此，台大法律系教授李茂生指出，賴清德和政務委員羅秉成都說「也許可研究攻擊警察與妨害公務作一區隔，因為攻擊警察等於攻擊公權力，與妨害公務在程度上會有一些不同」。讓他滿臉疑問。

李茂生在臉書指出，妨害公務罪的要件是：「對依法執行公務之人（當然包含警察）」、「施強暴脅迫」而已。估不論繁雜的抽象危險犯問題，以白話而言，這就是攻擊公權力啊！到底要如何與羅秉成想訂定的襲警罪相區隔？如果說襲警是指對警察這個公務員的人身所為物理性攻擊（強暴，而且是直接對人強暴），則範圍顯然較妨害公務罪來得狹窄。所以襲警罪將會成為妨害公務罪的特別規定。如此一來，即必須探討特別加重此類型妨害公務行為的處罰的合理性。

李茂生說，重點或許不是「強暴（行為）」，而是「警察（行為客體）」。換言之，以物理力攻擊警員以外的公務員時，用處罰較輕的一般規定（妨害公務罪），而對象為警察時，則是用較重的特別規定（襲警罪）。