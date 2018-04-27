親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反年改陳抗脫序
吳茂昆風波不斷
各方人馬拚選戰
共軍戰機頻繞台
政治
軍事
綜合

獨／笑死人！跨部會小組一群門外漢審管中閔獨董爭議

陳菊今赴立院 列席民進黨團會議

2018-04-27 06:06聯合報 記者丘采薇╱即時報導

為使執政團隊步調一致，總統府秘書長陳菊今天將前往立法院列席民進黨團會議，陳菊上任後誓言謙卑聆聽各界意見，全力輔佐總統，據悉，本周一宣誓就職後，陳菊就向立法院黨團總召柯建銘表達盼拜會黨團，與黨籍立委交換意見，柯建銘便馬上安排此事，黨團也認為此舉有助於黨內團結。

為爭取黨籍立委支持行政院版軍人年改方案，陳菊這兩天也致電黨籍立委，盼大家團結相挺。民進黨立委邱志偉轉述，陳菊在電話中表示，此案已經很久討論，目前行政院版也是「最大公約數」，希望黨團共同支持，未來一起努力讓此法案通過委員會審查，並於7月1日與公、教年金新制同步上路。

邱志偉說，他回應陳菊，他也參與軍人年改方案凝聚共識的整個過程，他認為外交及國防委員會的立委對此版本應該都能夠接受，但黨團還要做定調，希望明天黨團會議之後，大家能有高度共識；他也強調，由陳菊親自針對此法案溝通，代表蔡英文總統非常重視。

攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例」部分條文修正草案審查已進入「深水區」，前天由外交及國防委員會舉行公聽會，昨天進行詢答，但因國民黨立委杯葛而散會。

至於民進黨團內部目前存在矛盾，主要因為行政院版本對俸率採計上限與日前民進黨立委入府和副總統陳建仁協商的數字不同，引發部分黨籍立委不滿，尤其軍官部分不超過90%被質疑「太高」。有立委認為，日前入府溝通後敲定的俸率採計上限是85%，如今草案出來卻有落差，不能接受，如果照行政院版本通過，恐會引發「改小吏，不改大官」疑慮。

陳菊軍人年改方案民進黨
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

台尚未獲WHA邀請函 美國務院：支持台有意義參與

2018-04-26 23:52

陸委會：續推參與WHA 讓國際理解陸方打壓

2018-04-26 19:51

5月兩岸論壇 吳敦義今申請登陸

2018-04-27 00:38

促轉會委員被提名人：徹查林宅血案 究責鄭南榕案

2018-04-27 00:34

影／兩韓峰會牽動東亞局勢 駐韓代表盼台韓擴大交流

2018-04-26 18:18

內政部:新身分證票選網遭駭暫關閉 強化防護後再開放

2018-04-26 17:59

國共論壇520前後登場 吳敦義明遞件聚焦3重點

2018-04-26 14:27

國台辦「台沒參與WHA不會成防疫漏洞」 外交部怒了

2018-04-26 14:21

促轉會委員被提名人均同意 「林宅血案應徹查」

2018-04-26 14:18

促轉會被提名人均同意 林宅血案應徹查

2018-04-26 12:19

外交部WHA推案影片 「阿巒的作文課」國際迴響大

2018-04-26 11:59

挺軍改 綠委：馬英九當年也說今天不改明天後悔

2018-04-26 11:15

黃智賢：兩韓明會談 台灣人不知兄弟同心其利斷金

2018-04-26 11:12

林濁水嗆藍營批台獨砸自己腳 孫大千反嗆綠自取滅亡

2018-04-26 08:21

陸說台沒參與WHA不會成防疫漏洞 外交部表達憤怒

2018-04-26 08:12

年改、課綱、一例一休…為何台灣公聽會 常淪落為全武行

2018-04-26 08:00

婦聯會「主委雷倩」一點也不「高高在上」的一天

2018-04-26 05:00

呼叫唐鳳！ 黃士修：公共政策平台好像被我玩壞了

2018-04-26 00:36

不想被淘汰？新聞人不能錯過的數位實戰課

2018-04-09 15:21

嘉市智科處長 中正大學教授熊博安出任

2018-04-09 14:44

參選議員被指靠爸族 政二代：我也有專業

2018-04-06 10:41

有重量級人物選台北市長? 姚文智：我體重也蠻重的

2018-03-07 11:59

民進黨彰化市長初選民調 縣議員林世賢勝出

2018-02-27 10:30

危險老屋強制重建 建築師：都更藉口

2018-02-26 14:10
看更多

熱門文章

強忍眼淚挺住… 反年改爆軍警衝突 年輕員警情緒崩潰

2018-04-26 10:15

陳抗管制區再加碼 民眾哀怨：我只是要辦護照

2018-04-26 12:54

林濁水嗆藍營批台獨砸自己腳 孫大千反嗆綠自取滅亡

2018-04-26 08:21

【即時短評】反年改不只反年改 凸顯一個世代的茫然

2018-04-26 07:14

當後勤官狂被連坐懲處 他送退伍報告：不爽幹了！

2018-04-26 17:09

獨／吳茂昆說專利是2.0版 東華校長：請公司到校說明

2018-04-26 12:41

令退役特戰攻立院正門而非側翼 吳崑玉：豬隊長啊！

2018-04-26 14:12

「生平首度被警察抓」退伍女中校的陳抗經驗

2018-04-26 15:37

共機譏我軍「你真牛逼」？ 國防部澄清：非事實

2018-04-26 17:36

【即時短評】笨蛋，問題不在「襲警罪」！

2018-04-26 15:15

吳斯懷：不知媒體遭攻擊 立委通知才曉犯大錯

2018-04-26 18:36

解放軍轟六又繞台 這次中共自己搶先宣布

2018-04-26 14:49

東華教授赴監院 籲小英「立即撤換吳茂昆」

2018-04-26 10:41

影／台大兒童醫院成戰場 名醫怒：擾民怎獲支持？

2018-04-26 08:37

影／記者遭潑尿攻擊 吳斯懷：不是我們 有人嫁禍

2018-04-26 07:22

反軍改協助搬離拒馬 中山南路快車道恢復通車

2018-04-26 07:54

一枚撂倒神盾艦 退將：共軍052D艦發射鷹擊18導彈

2018-04-26 14:44

八百壯士暫時解散撤離立院 陳抗路權申請到月底

2018-04-26 14:17

反年改在外頭喊、他在裡頭上33小時班...網：醫生辛苦了

2018-04-26 20:47

「八百壯士」9人妨害公務送辦 5人遭限制住居

2018-04-26 19:56

政院研議「襲警罪」 賴清德：攻擊警察等於攻擊公權力

2018-04-26 15:02

年改、課綱、一例一休…為何台灣公聽會 常淪落為全武行

2018-04-26 08:00

蔡丁貴：我年輕時該讀軍校 而不是去美國留學

2018-04-26 10:25

總統府發言人：有些事做了就是上手銬 年改是對的、不會停

2018-04-26 09:54

戰鬥機也有「後照鏡」？ 軍事專家：是真ㄟ！

2018-04-26 11:27

軍人年改引陳抗 老柯提醒蘇嘉全：日子不會好過

2018-04-26 19:21

加入侯輔選團隊？周錫瑋：我要什麼頭銜就有什麼頭銜

2018-04-26 15:46

【重磅快評】依法究辦？不忘掌權者曾如何嘲弄這4個字

2018-04-26 10:52

國民黨團杯葛議事奏效 立院軍改案答詢會匆促散會

2018-04-26 11:00

反軍人年改師出無名？ 王定宇：6位一級上將都沒意見

2018-04-26 11:57

軍公教警消勞 規劃連續9天接力立法院外卡年改法案

2018-04-26 11:05

參加反柯遊行遭批忘恩負義 吳思瑤：守護台灣價值

2018-04-26 10:32

重返戰場？女：老學長傷警這麼重應該是神力超人吧！

2018-04-26 13:08

葉俊榮：反年改已跨越民主紅線 未來脫序究辦到底

2018-04-26 10:11

反年改衝突 包正豪：公民不服從成無罪理由 群起效尤

2018-04-26 06:47

警察殉職、被打後 內政部連出兩招挺警察

2018-04-26 18:22

蔡英文：年金改革會堅定不移走下去

2018-04-26 15:30

東華教授 籲總統撤換吳茂昆

2018-04-26 14:11

洪耀福批侯友宜幫朱立倫看家守地盤 市府斥為鬼話

2018-04-26 16:53

蘇貞昌訪新北議會和議長閉門密會

2018-04-26 16:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top