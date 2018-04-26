台尚未獲WHA邀請函 美國務院：支持台有意義參與

2018-04-26 23:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



世界衛生大會（WHA）將於下月舉行，台灣目前尚未獲邀；美國國務院26日表示，美國支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）等國際組織，並指台灣對世界是一股良善力量。

國務院東亞局發言人亞當斯（Katina Adams）26日透過電子郵件回覆記者重申，美國支持台灣在不要求以主權國家為參與資格的國際組織中成為會員，在須以主權國家才能成為會員的國際組織中，美國支持台灣有意義的參與；這包括國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）、世界衛生組織（WHO）等超過60個國際組織。

亞當斯表示，美國仍致力於支持台灣在應對全球挑戰時，尋求擴大自身已顯著的貢獻。

亞當斯說，美國視台灣為一個重要夥伴、一個民主的成功故事，也是世界上一股良善力量；台灣和美國共享價值、贏得美國尊重，也繼續獲得美國強力支持。

亞當斯重申美方一貫立場，對於記者提問美方將採取哪些行動協助台灣參與WHA，亞當斯則未針對該問題回答。

中國大陸國台辦發言人馬曉光聲稱，經中方與WHO達成的安排，台灣可以即時有效獲取全球衛生防疫的訊息，台灣專家也可以參加世衛相關技術性會議與活動。