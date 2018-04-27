促轉會委員被提名人：徹查林宅血案 究責鄭南榕案

促轉會是否會調查林宅血案，被提名人一致認為「應該徹查」；圖為促轉會主委被提名人黃煌雄。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

立法院司法法制委員會昨天審查完成「促進轉型正義委員會委員提名名單」，將提報院會行使人事同意權投票。時代力量立委黃國昌詢問，針對戒嚴時期暴力脅迫的問題，「自由時代」雜誌創辦人鄭南榕殉道廿九周年，當時以內亂罪告發鄭南榕的檢察官，促轉會要不要辦？被提名人都表示，如何究責，應由合議制決定。

促轉會人選名單，包括主委被提名人黃煌雄、副主委被提名人張天欽，及委員被提名人楊翠、葉虹靈、彭仁郁、高天惠、尤伯祥、許雪姬、花亦芬共九人。對於促轉會未來是否會調查林宅血案，被提名人一致認為「應該徹查」。

至於如何處理告發鄭南榕的檢察官，被提名人尤伯祥表示，識別加害者追究其責任，可以選擇適當手段處理，希望過程還是要公開透明，這點須靠合議制。被提名人花亦芬也說，釐清加害體制這是促轉會目標，至於如何究責，要合議制解答。

尤伯祥也認為，林宅血案是台灣社會矚目的案件，促轉會是一定要做，花亦芬也說，除了林宅血案，陳文成命案也要好好徹查，這是知識分子應有的認知。

「促進轉型正義條例」中明定「去除威權象徵，保留不義遺址」，黃煌雄強調，此事茲事體大，牽涉到人民的生活，促轉會將會根據揭露的資料，加強對話，「有節奏且嚴肅地面對」。

至於「開放政治檔案」部分，楊翠認為，國民黨黨史館史料絕對要徵集歸公，資料也不只是在國民黨黨史館；許雪姬也說，黨史中有很多參考資料，這些東西存放的地方更要掌握，會積極辦理。