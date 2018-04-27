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【不斷更新】兩韓會談 金正恩喊緊張 文在寅盼獲大方禮物

當年馬、扁掃街萬人空巷 如今誰能接他們的「母雞」位

2018-04-27 09:00聯合報 記者施鴻基祁容玉邱瓊玉莊琇閔張裕珍陳秋雲／報導

政壇曾經的「動力火車頭」如馬英九、陳水扁，當年都是炙手可熱的輔選大咖。而如今面對年底九合一選舉，新一代政治明星如鄭文燦侯友宜等人被視為「最強母雞」，有些不想選或初選失利的高人氣政治人物，也紛紛受邀到外地去助選；在在地「母雞」沒空助選時，他們就是「小雞」眼中的大咖。

圖由左上順時針而下，分別是周錫瑋、鄭文燦、江啟臣、侯友宜、蔣萬安、柯文哲。 圖／...
圖由左上順時針而下，分別是周錫瑋、鄭文燦、江啟臣、侯友宜、蔣萬安、柯文哲。 圖／聯合報系資料照片
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蔣萬安

站神一「站」成名 深受婆婆媽媽喜愛

國民黨立委蔣萬安不參加台北市長選舉，反而成了議員參選人最搶手的助選員之一。蔣萬安形象清新，因阻擋勞基法修正案初審一「站」成名，被封為「站神」，由於顏值高，還有政壇「師奶殺手」之稱，深受婆婆媽媽喜愛，具高知名度。

去年12月，一例一休修法，國民黨立委蔣萬安（右）發言超過2小時，一「站」成名。 ...
去年12月，一例一休修法，國民黨立委蔣萬安（右）發言超過2小時，一「站」成名。 圖／聯合報系資料照片
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蔣萬安已幫擬參選高雄市長的國民黨立委陳宜民站過台，也在國民黨台中市長黨內初選階段替立委盧秀燕與江啟臣站台，都展現高人氣；國民黨台北市長人選還沒出爐，但近來台北市議員參選人鍾沛君、黃子哲與耿葳，甚至新北市議員參選人江怡臻、葉元之，都先後請蔣幫忙站台。蔣萬安也確實不負眾望，一在市場現身，不少人立刻上前握手。江怡臻讚，蔣萬安是國民黨新生代政治明星，「效果真的很不錯」。

蔣萬安（右）日前陪鍾沛君掃街，民眾頻喊帥哥、美女加油。 記者楊正海／攝影
蔣萬安（右）日前陪鍾沛君掃街，民眾頻喊帥哥、美女加油。 記者楊正海／攝影
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●江啟臣

受封「黨團雙帥」 初選失利卻很搶手

與蔣萬安並稱「黨團雙帥」的立委江啟臣，儘管在台中市長初選失利，卻意外贏得高人氣，已替幾位台中市議員參選人站台，接著又啟動全國輔選，還應邀到雙北跨區站台，也是搶手的助選員。

立委江啟臣，台中市長初選落敗但人氣不減反增。 圖／聯合報系資料照片
立委江啟臣，台中市長初選落敗但人氣不減反增。 圖／聯合報系資料照片
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江啟臣輔選有模有樣，在市場人氣高，還有人熱情擁抱要他「為國民黨加油」。他和台北市議員參選人陳孝威，在里長辦公室比伏地挺身，展現高度誠意。他陪新北市議員參選人簡皇譽車隊掃街，高喊「簡皇譽將起程（江啟臣）」。江啟臣說，國民黨對敢於踏出腳步的年輕人，都該用行動鼓勵，也盼爭取更多年輕人支持國民黨。

●周錫瑋

雖然新北初選敗退 但準備全台趴趴走

前台北縣長周錫瑋裸退7年後，投入下屆新北市長選舉讓人印象深刻，這次雖然在黨內初選落敗，仍不但持續更新臉書、上政論節目對時事發表看法，也在新北各地趴趴走，昨天還說國民黨主席吳敦義希望他能去各縣市好好輔選。

周錫瑋在新北市長初選失利，但即將展開全台輔選。 圖／聯合報系資料照片
周錫瑋在新北市長初選失利，但即將展開全台輔選。 圖／聯合報系資料照片
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新北地方人士認為，周錫瑋人氣不錯，頻頻成功創造話題，這次初選也拉高自己在國民黨內的戰略位置，未來透過實際到各地輔選，累積人氣，仍有機會成為藍營要角。

2017年國慶日，前台北縣長周錫瑋現身新北市首度國慶升旗，典禮結束後，頻有民眾要...
2017年國慶日，前台北縣長周錫瑋現身新北市首度國慶升旗，典禮結束後，頻有民眾要求握手合照。 圖／聯合報系資料照片
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●鄭文燦

來者不拒 紅到民進黨要他少跑外面啦

桃園市長鄭文燦施政滿意度高，口才也不錯，前陣子替台北市議員參選人周威佑、梁文傑站台，鄭說，他們自學生時代就認識，交情超過廿餘年，才會在他們初選略有困難的時刻，推薦給台北市民，兩人也都分別通過初選考驗。

民進黨桃園市黨部主委呂林小鳳（右）誇市長鄭文燦是「最佳助選員」。 圖／聯合報系資...
民進黨桃園市黨部主委呂林小鳳（右）誇市長鄭文燦是「最佳助選員」。 圖／聯合報系資料照片
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最近，鄭文燦在許多地方場合都被議員參選人爭相簇擁，他也不分黨籍一一幫忙介紹。民進黨桃園市黨部主委呂林小鳳就公開誇鄭是最佳助選員，還開玩笑要他少跑外縣市（輔選），要多幫地區市議員人選拉抬聲勢。鄭說，他是民進黨的執政市長，到外縣市助選要看時間是否允許，他也認同輔選黨籍議員也是工作範圍，會積極協助。

桃園市長鄭文燦（左）曾專程北上陪伴台北市中正萬華區現任議員周威佑（中）掃街。 ...
桃園市長鄭文燦（左）曾專程北上陪伴台北市中正萬華區現任議員周威佑（中）掃街。 圖／聯合報系資料照片
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柯文哲

曾經炙手可熱 今年卻頻頻被劃清界線

台北市長柯文哲2016年選舉時，靠著一輛自行車非典型輔選，幾乎全台走透透，一度在台南超商被百人夾道歡迎，立委黃國昌、柯建銘、陳文彬、康世儒、洪慈庸、高志鵬等，請柯站台，全都當選。

台北市長柯文哲2016年競選期間，曾為前元大董座千金王寶萱助選。 圖／聯合報系資...
台北市長柯文哲2016年競選期間，曾為前元大董座千金王寶萱助選。 圖／聯合報系資料照片
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不過今年受民進黨是否繼續禮讓的氛圍影響，目前北市綠營議員無人敢找柯站台，就連和「挺柯」稍微沾上邊，都要連忙上臉書澄清，否則服務處電話恐被支持者打爆。僅有想角逐新竹縣長的民國黨主席徐欣瑩，日前以座談方式邀柯文哲大談城市願景，有意結合柯文哲的「白色力量」，好在藍綠夾殺的選戰中「超越藍綠」勝出。

今年3月，台北市長柯文哲（右）與有意角逐新竹縣長的民國黨主席徐欣瑩（左），在新竹...
今年3月，台北市長柯文哲（右）與有意角逐新竹縣長的民國黨主席徐欣瑩（左），在新竹縣府大禮堂進行公開對談。 圖／聯合報系資料照片
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●參選人互助

年輕參選人跨區合作 一起幫人氣加分

在大咖助選的空檔，許多年輕的議員參選人也互助合作拉抬人氣。新北的戴瑋姍曾赴台中為黃守達助選，兩人形象清新，互相加分。新北的江怡臻近日邀請台北的徐巧芯跨區助選，先前她也到台北為黃子哲助陣。江怡臻說，年輕參政者互相支持，她覺得效果很好，不同性別的助選員彌補起來也滿有幫助。

新北的戴瑋姍曾赴台中為黃守達助選， 圖／摘自戴瑋姍粉絲頁
新北的戴瑋姍曾赴台中為黃守達助選， 圖／摘自戴瑋姍粉絲頁
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蘇貞昌女兒、新北立委蘇巧慧，過年期間幫忙議員參選人張維倩到市場掃街，人氣也滿檔。張維倩說，她們都是律師出身，都有2個女兒，也都是會煮菜的菜籃族，婆婆媽媽很喜歡，有加分效果。

鄭文燦蔣萬安侯友宜柯文哲
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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