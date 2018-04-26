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影／兩韓領袖峰會前夕 首爾設歷史照片展

2018-04-26 21:39聯合報 記者蔣宗裕╱即時報導

北韓高峰會登場前夕，首爾街頭的多數民眾對這場歷史會談無感，只有少數民眾關心會談成果帶來的影響。值得關注的是，首爾市政廳特別設立文宣站，展示過去兩韓領袖在平壤會談的歷史照片，希望吸引民眾關注朝鮮半島的歷史演進。

兩韓峰會登場前夕不到24小時，首爾市政廳在廣場前特別安排兩韓會談的歷史照片展。

記者 蔣宗裕報導：「南北韓高峰會登場前夕，在首爾市政廳前廣場已經特別設立了文宣站。我們可以看到象徵兩韓和平對話的藍色圖樣特別矗立在這邊，更重要的是他們還搭配了其它的文宣品，其中展示的就是2000年跟2007年兩韓領袖在平壤會談的歷史紀錄。接下來大家更期待的就是在27號當天，板門店兩韓領袖將會展開峰會，而且這場會談舉世矚目。同時在文宣站，他們還特別提供了這樣的小旗幟，也就是說，可以讓民眾直接寫下他們的心願，

或者是對峰會的期待 然後直接擺放在這邊。」

展覽工作人員 ‬朴昶佑表示：「展覽的目的是為了首爾市民直接感受到兩韓峰會的氛圍，這一側設有兩韓會談的歷史照片，會談結果如果朝正面發發展，希望從停戰狀態到終戰協定，國際社會也會比較安心。」

展覽工作人員 丁鍾仁表示：「峰會雖然無法立即促成統一，至少經濟或是政治層面 都能達到雙贏。」

歷史照片吸引的對象多數是長者，多數路過民眾對兩韓領袖會談相對無感，少數民眾有所期待。

南韓國民說：「希望南北韓不再有戰爭時代，希望資源共享共同開發，尤其是俄羅斯的天然氣 能夠直送南韓。」

南韓國民說：「我最期待從南韓直接搭乘歐亞列車到歐洲旅行。」

南韓國民說：「期待朝鮮半島的和平，未來當然希望兩韓統一。」

記者 蔣宗裕報導：「南北韓高峰會27號即將在板門店登場，根據青瓦台公布的時程表，北韓領導人金正恩將會在台北時間上午8點半跨越軍事分隔線進入到南韓境內，而南韓總統文在寅屆時也會在當地迎接他，接著雙方在台北時間9點半的時候舉行高峰會談，隨後安排工作午宴以及正式的晚宴，雙方還會發表聯合聲明。」

南北韓高峰會登場前夕，首爾街頭的多數民眾對這場歷史會談無感，只有少數民眾關心會談...
南北韓高峰會登場前夕，首爾街頭的多數民眾對這場歷史會談無感，只有少數民眾關心會談成果帶來的影響。值得關注的是，首爾市政廳特別設立文宣站，展示過去兩韓領袖在平壤會談的歷史照片，希望吸引民眾關注朝鮮半島的歷史演進。記者陳煜彬／攝影
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