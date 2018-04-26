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墨西哥國會批准CPTPP 外交部祝賀

2018-04-26 22:44中央社 台北26日電

墨西哥參議院日前批准跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP），外交部今天表示，祝賀墨西哥成為CPTPP第一個完成國內批准程序的成員國；也重申台灣將全力準備，爭取加入CPTPP。

墨國參議院於當地時間24日批准CPTPP，成為CPTPP目前11個成員國中，第一個完成國內批准程序的國家。外交部晚間發布新聞稿，表示祝賀。

同時，外交部指出，日本內閣已於17日向眾議院提送CPTPP法案；政府樂見其他CPTPP成員國儘早完成批准程序，使CPTPP早日生效，「並盼與有意爭取加入的台灣展開對話」。

外交部表示，CPTPP為高標準的自由貿易協定，將帶領亞太區域經濟整合進入新階段；台灣加入CPTPP有助區域共同的經貿利益。政府各部會當全力以赴，做好加入CPTPP的準備，外交部也會持續對外爭取支持。

美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）後，由日本帶領總計11個成員國完成CPTPP（又稱TPP11）談判，3月在智利簽署，成員國有澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡及越南；目前各個國家正進行自身內部法律程序，CPTPP尚未生效。台灣也正積極為加入第二輪談判做努力。

TPP墨西哥智利
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