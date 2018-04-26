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去年曾挺反年改？扁「勇哥」：是感謝軍公教但未提年改

2018-04-26 19:29聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

反年改人士25日在立法院抗爭，部分執勤員警和採訪的媒體記者被打，有人把反年改抗爭之事和去年前總統陳水扁出席凱達格蘭基金會感恩募款餐會時錄影提及的話扯上關係，認為陳水扁支持反年改。陳水扁今天即在他的「新勇哥物語-87」中強調，當時他是對軍公教表達感謝，但根本沒有提到「年改」二字，而且在他的總統任內也推動降低所得替代率18%的改革，怎會反年改？

對於年改，陳水扁曾在口述歷史時提過，年改問題同時也是政治問題、歷史問題與社會問題，不能以為通過一部法律就可以一次解決年改的政治問題、歷史問題及社會問題；政府如果沒有政治思維、歷史觀點與忽略年改影響社會生計的現實考量，類似昨天的憾事不會是最後一次。

陳水扁今天的「新勇哥物語-87」內容如下：

「勇弟：看到昨天立法院審查軍改的爭議，引發陳抗活動脫軌失序，導致數十名執勤員警與媒體記者不幸遭毆掛彩的憾事。勇哥你有什麼看法？

勇哥：動手打人就是不對，特別是毆傷員警和記者更是大錯，應受嚴厲譴責及法律制裁！但有人把昨天的暴力抗爭又跟阿扁扯上關係，說阿扁去年5/19凱達格蘭基金會餐會，曾經錄影談話支持反年改，才會有昨天425事件的發生。事實上，阿扁對軍公教只是表達感謝的話，根本沒有提及年改二字。勇弟把阿扁談話全文找出來！

勇弟：阿扁有三個感謝。也感謝軍公教，他們是國家安定最大的力量，也是國家安全、進步及希望的推手，是全民的共同資產，不是敵人。若阿扁執政8年有任何成績，全體軍公教人員絕對是功勞者之一。千萬不可以將人家汙名化，和軍公教無情對立是不智的。

勇哥：綜觀全文，什麼時候阿扁說過反年改？對勞苦功高的軍公教人員表達謝意，哪裡錯了嗎？阿扁任內也推動降低所得替代率的18%的改革，怎會反年改？把對年改議題的討論，分成「挺年改」與「反年改」兩邊，造成社會不必要的嚴重對立，這樣好嗎？正如425失序事件，是少數人所為，不能把所有奉公守法的軍公教人員等同也支持毆打員警與記者。軍公教很多人支持年改，對年改容有不同意見，也不應被打入反年改的另一邊。就像「反中」，不等於「反中國」。有人「反一中」，只是不能接受「一中原則」而已，但並沒有「反中國」。

勇弟：聽說阿扁在口述歷史時提過，年改問題不是單純的法律問題？

勇哥：沒錯，阿扁曾經表示年改問題同時也是政治問題、歷史問題與社會問題。不能以為通過一部法律就可以一次解決年改的政治問題、歷史問題及社會問題。政府如果沒有政治思維 、歷史觀點與忽略年改影響社會生計的現實考量，類似昨天的憾事不會是最後一次！？」

軍公教陳水扁反中
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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