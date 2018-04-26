去年曾挺反年改？扁「勇哥」：是感謝軍公教但未提年改

2018-04-26 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



反年改人士25日在立法院抗爭，部分執勤員警和採訪的媒體記者被打，有人把反年改抗爭之事和去年前總統陳水扁出席凱達格蘭基金會感恩募款餐會時錄影提及的話扯上關係，認為陳水扁支持反年改。陳水扁今天即在他的「新勇哥物語-87」中強調，當時他是對軍公教表達感謝，但根本沒有提到「年改」二字，而且在他的總統任內也推動降低所得替代率18%的改革，怎會反年改？

對於年改，陳水扁曾在口述歷史時提過，年改問題同時也是政治問題、歷史問題與社會問題，不能以為通過一部法律就可以一次解決年改的政治問題、歷史問題及社會問題；政府如果沒有政治思維、歷史觀點與忽略年改影響社會生計的現實考量，類似昨天的憾事不會是最後一次。

陳水扁今天的「新勇哥物語-87」內容如下：