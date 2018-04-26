基層警消加薪 內政部修法調最高年功俸額

2018-04-26 20:09 中央社 台北26日電



內政部長葉俊榮。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 內政部今天表示，為適度彌補現行制度基層警消陞遷不易的困境，已著手研修「警察人員人事條例」第22條規定，將警正四階以下的基層警察人員年功俸最高級由500元提升至525元。

警政署下午在內政部部務會報中報告因應司法院釋字第760號解釋策進作為，此外，為彌補現行基層警消陞遷不易的困境，也著手研修「警察人員人事條例」第22條規定。

內政部指出，根據司法院釋字第760號解釋，認為99年以前三等（乙等）警察特考及格，但未具警察大學教育體系學歷人員，無法取得警正三階以上職務任用資格，導致應考試服公職權受系統性的不利差別待遇而違憲。內政部長葉俊榮在第一時間即指示「全盤處理、循序漸進」的方向，並由次長邱昌嶽邀集法學專家學者及相關機關成立專案小組研商，就各層面問題全面考量。

葉俊榮在會中指出，為保障99年以前三等警察特考人員權益，在不影響警察大學既有各班期學員生權益，且兼顧現有基層警消人員現有陞遷管道與機會下，規劃分階段完成進修教育，擇優陞任。

內政部表示，警政署今年3月初已舉辦4場次座談會，透過意見交流，蒐集基層員警想法與意見後，提出3項訓練計畫。

內政部指出，經統計釋憲聲請人及99年以前三等（乙等）警察特考及格人員，其中未具警察大學教育體系學歷及警正三階任用資格者的現職人員有6884人（警察人員有5564人、消防人員1320人）。

由於受限警、消人事結構，內政部說，目前警正四階以下的基層警消約有6萬5000多人，僅有4000個警正三階的巡官、分隊長等職務，完成受訓人員勢必無法短期間內派補警正三階巡官、分隊長等職務。目前基層員警年功俸500元，巡官等同序列職務年功俸最高級為525元，前者較後者低一級。

內政部說，為適度彌補現行制度上基層警消陞遷不易的困境，並即時、有效保障完成受訓員警權益，已著手研修「警察人員人事條例」第22條規定附表，將警正四階以下的基層警察人員年功俸最高級由500元提升至525元，以俸級陞遷代替職務陞遷，激勵基層警消工作士氣。