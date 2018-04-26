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影／兩韓峰會牽動東亞局勢 駐韓代表盼台韓擴大交流

2018-04-26 18:18聯合報 記者蔣宗裕╱即時報導

兩韓峰會牽動東亞局勢穩定，台灣也不例外。駐韓國台北代表石定26號指出，兩韓會談成果如果朝正面發展，有助進一步提升台韓交流關係。

兩韓峰會牽動東亞局勢穩定，台灣也不例外。駐韓國台北代表石定26號指出，兩韓會談成...
兩韓峰會牽動東亞局勢穩定，台灣也不例外。駐韓國台北代表石定26號指出，兩韓會談成果如果朝正面發展，有助進一步提升台韓交流關係。記者陳煜彬／攝影
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