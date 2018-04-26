內政部:新身分證票選網遭駭暫關閉 強化防護後再開放

2018-04-26 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



內政部下午表示，「身分證明文件再設計」票選網站，上線以來，民眾投件及票選討論熱烈，也引發駭客關注並遭受多次攻擊，委外廠商均已修復，但目前官網再次遭受攻擊，已暫時關閉網站，造成困擾還請見諒，並於強化資安檢查及維護後再行開放。

內政部也強調，身分證再設計票選，主要著重在身分證的版面設計及欄位呈現之文化美學及創意設計。既然是中華民國國民身分證，就應該有它該有的格局及國家表徵，新版身分證的內容樣式，絕不是本次創意設計活動所能決定。

內政部說，本次創意設計活動評審方式分初審及決審，網站票選結果為第1名之作品屬「人氣獎」，另由本案聶永真設計師、台灣創意設計中心張基義先生、科技研發領域陳昭旺先生等專業人士等7位評審團，初審選出其他7件作品連同1件「人氣獎」進入決審，再由評審團及本部及文化部代表共9人決審出「創意獎」及「設計獎」各1位，只有「設計獎」之作品將作為未來新式身分證版面美學設計的參考。

內政部指出，「身分證明文件再設計」票選官網遭受攻擊，目前已暫時關閉，造成困擾還請見諒，同時我們呼籲理性參與討論與票選，切勿因立場不同作出任何不利於他人之行為，亦請不要散播他人個資，避免犯法。謝謝所有支持本計畫的群眾，內政部會儘快修復網站並上線，上線時間將另行公告。