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遴選辦法優先適用 台大遴委會曾討論 教部次長也簽名

2018-04-26 17:56聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

今天有媒體報導，教育部認為台大校長遴選案最大的行政違失，是管中閔兼任台灣大哥大獨董，而遴選委員蔡明興為台灣大董事，已涉及《行政程序法》的「迴避」事項，擬以此為由，不聘任管中閔。法務部解釋函和台大校長遴選委員會會議紀錄都曾提及，校長遴選辦法優先適用於行政程序法。對此，文化大學行政管理學系教授項程華表示，依據法務部的函釋，台大遴選辦法規定是優先適用。因此，迴避（遴選委員喪失資格）的規定，要照著台大遴選辦法執行。換言之，其他顯然偏頗的問題，要由校長候選人提出才可以。

法務部曾給教育部解釋函，依照「特別法優於普通法原則」公立大學校長遴選時，應回歸到遴選運作辦法，校長遴選應不受行政程序法約束。

另外，台大1月31日第五次校長遴選委員會也提及，行政程序法雖對於迴避設有規定，惟大學法第9條第3項授權訂定的國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法第6條，另設有特別的迴避規定，而這份會議紀錄，每個遴選委員都有簽名同意，包括教育部次長姚立德。換言之，教育部若要以行政程序法拔管，恐怕站不住腳。

項程華表示，大學校長遴選固然適用行政程序法，但是行政程序法第32條、第33條自行迴避與申請迴避，都沒有明文規定同公司的董事與獨立董事屬於應迴避事項，或是申請迴避事項。

此外，項程華說，如果真的有具體事實導致偏頗之虞，教育部所頒布的「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」規定是由「校長候選人」向遴選委員會提出，由遴選委員會決定是否解除遴選委員資格，換句話說，非列舉以外的事由，各候選人都沒意見，其他人怎麼可以管這麼多？

今天有媒體報導，教育部認為台大校長遴選案最大的行政違失，是管中閔兼任台灣大哥大獨...
今天有媒體報導，教育部認為台大校長遴選案最大的行政違失，是管中閔兼任台灣大哥大獨董，而遴選委員蔡明興為台灣大董事，已涉及《行政程序法》的「迴避」事項。本報資料照片
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教育部台大管中閔
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