遴選辦法優先適用 台大遴委會曾討論 教部次長也簽名

2018-04-26 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



今天有媒體報導，教育部認為台大校長遴選案最大的行政違失，是管中閔兼任台灣大哥大獨董，而遴選委員蔡明興為台灣大董事，已涉及《行政程序法》的「迴避」事項，擬以此為由，不聘任管中閔。法務部解釋函和台大校長遴選委員會會議紀錄都曾提及，校長遴選辦法優先適用於行政程序法。對此，文化大學行政管理學系教授項程華表示，依據法務部的函釋，台大遴選辦法規定是優先適用。因此，迴避（遴選委員喪失資格）的規定，要照著台大遴選辦法執行。換言之，其他顯然偏頗的問題，要由校長候選人提出才可以。

法務部曾給教育部解釋函，依照「特別法優於普通法原則」公立大學校長遴選時，應回歸到遴選運作辦法，校長遴選應不受行政程序法約束。

另外，台大1月31日第五次校長遴選委員會也提及，行政程序法雖對於迴避設有規定，惟大學法第9條第3項授權訂定的國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法第6條，另設有特別的迴避規定，而這份會議紀錄，每個遴選委員都有簽名同意，包括教育部次長姚立德。換言之，教育部若要以行政程序法拔管，恐怕站不住腳。

項程華表示，大學校長遴選固然適用行政程序法，但是行政程序法第32條、第33條自行迴避與申請迴避，都沒有明文規定同公司的董事與獨立董事屬於應迴避事項，或是申請迴避事項。