陸委會：續推參與WHA 讓國際理解陸方打壓

2018-04-26 19:51 中央社 台北26日電



大陸國台辦發言人馬曉光。 聯合報系資料照片／特派記者賴錦宏攝影 分享 facebook 世衛大會5月將於日內瓦召開，因中國大陸阻礙，台灣至今未收到邀請。陸委會表示，今年政府仍將積極推動參與事務，並讓國際社會理解陸方在此醫衛議題上對台灣的打壓與傷害。

中國國務院台灣辦公室發言人馬曉光日前表示，在一個中國原則、認同九二共識之下，經過兩岸協商，台灣方面曾參加世界衛生大會（WHA），「但民進黨當局上台後，台灣地區不能參與的原因眾所皆知。」

馬曉光並聲稱，經中國與世界衛生組織（WHO）達成的安排，台灣可以即時有效獲取全球衛生防疫的訊息，台灣專家也可以參加世衛相關技術性會議與活動。

對此，行政院大陸委員會副主任委員邱垂正今天在例行記者會上表示，中國大陸與世界衛生組織（WHO）的政治性秘密安排，並未顧及台灣人民的健康與全球衛生安全，政府從未接受。

邱垂正說，根據外交部與衛福部資料，近年台灣申請WHO技術性會議成功的例子，因受中共打壓均不及3成，且中國接獲與台灣有關疫情通報，卻根本沒有即時有效通知台灣，中國大陸說法與事實不符，是公然混淆視聽、欺騙世人。

邱垂正表示，中國大陸以其片面設定的政治主張，為兩岸關係良性發展與台灣參與國際事務設置障礙，只會嚴重傷害台灣民眾情感。兩岸政治分歧不應凌駕人類健康安全之上，中國大陸一再阻礙台灣加入全球衛生防疫體系，無助兩岸關係良性互動發展。

他說，今年中華民國政府仍將積極推動參與相關事務，並讓國際社會理解中國大陸在這個醫療衛生議題上對台灣人民的打壓與傷害。

根據外交部資料，台灣從2009年至2017年，申請參加WHO的154場技術性會議，只獲邀出席46場。2017年提出18件申請案，只有5件獲准，13件被拒絕。

今年WHA將於5月21日至26日在日內瓦舉行。外交部國際組織司司長徐佩勇24日於外交部例行新聞說明會上表示，WHO受到很大的壓力，壓力來源，大家都很清楚。