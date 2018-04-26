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動保警察有譜？公共參與平台是萬靈丹？

陳抗脫序稱情緒難控 還要「記者自己小心」

2018-04-26 12:58聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

反軍人年金改革團體25日衝撞立法院，多名記者在陳抗中遭毆、器材受損，民報記者鍾孟...
反軍人年金改革團體25日衝撞立法院，多名記者在陳抗中遭毆、器材受損，民報記者鍾孟軒出示傷口。 中央社
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立法院本周舉行軍人年改法案公聽會及委員會詢答，拒馬也從上周三就開始架設，並停發單日採訪證至5月4日，周邊警戒至少兩周。由於反軍人年改團體抗爭活動失控，不少媒體、警察都掛彩，目前造成近90名警員受傷，14名記者受傷及器材毀損。

昨天立法院外交及國防委員會進行公聽會時，場外的八百壯士結合多個反年改團體兵分多路，一度撞倒拒馬爬進立法院，數度與警方爆發嚴重衝突，看到攝影機拍攝更是脫序毆打記者。從昨天到今天共計有14名記者受害，身上多處挫傷、擦傷，採訪器材相機、攝影機遭搶遭毀損，還有記者眼睛被噴辣椒水，甚至被噴灑尿液驅趕。

不少媒體捍衛採訪權，在臉書譴責抗議行動暴力，指反年改人士把記者當作攻擊目標，這樣以後誰敢來採訪？還會有誰願意報導？八百壯士昨晚也緊急舉行記者會為暴力行為道歉，但卻說自己無法控制情緒，要「記者自己小心」，並否認部分行使暴力人士並非反軍改抗議者。

此外，立法院周邊警戒嚴格，繼本周停發採訪證之後，昨天立法院秘書處再度發出公文，在4月30日至5月4日因維安需要暫時停發單日採訪證。由於下周國民黨召委仍要安排軍改相關公聽會及專案報告，立院周邊警戒暫時不會解除。

立法院拒馬軍人軍人年改方案
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