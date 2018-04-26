軍改案衝突 八百壯士三度道歉：錯誤中學習

2018-04-26 12:59 中央社 台北26日電



八百壯士街頭遊行。聯合報系記者江孟謙／攝影 分享 facebook 立法院周邊昨天發生反年金改革群眾暴力攻擊媒體記者等脫序情事，軍改抗議團體八百壯士執行長羅睿達今天在立法院外陳抗活動接受媒體聯訪，代表八百壯士表達歉意。

軍改案衝突，對於多名記者遭陳抗群眾毆打，八百壯士發言人吳斯懷昨天晚間向媒體及全國民眾道歉。吳斯懷今天清晨接受媒體訪問時再度表達歉意，羅睿達上午也出面表達歉意。

談及昨天陳抗活動脫序情事，羅睿達表示，軍公教朋友過去很少走上街頭抗議表達意見，這次軍公教朋友走上街頭陳情抗議，就像是剛入伍的「新兵」，也像是剛入「幼稚園」學習，很多事情沒有經驗，也在不斷的磨合或發生的錯誤中學習。

他說，在這次陳抗過程中，記者的專業與努力工作精神令人尊敬和佩服。昨天衝突時，因為採訪記者所處的位置是在群眾和警察中間，當群眾要往前衝時，必須把記者移開才能前進。這時，記者工作的本能，做了一個回推的動作，就產生了衝撞，導致記者受到傷害，他代表八百壯士向所有記者朋友致上歉意。

羅睿達指出，為了避免媒體記者受到傷害再次發生，八百壯士已組成糾察隊專門維護記者安全，如果陳抗活動有什麼過激行為，會提前讓媒體記者知道，請記者到安全處的最佳角度採訪，不讓記者朋友再受到任何傷害。

此外，羅睿達強調，民眾參加陳抗活動也不應該打警察，暴力行為是不應該的。

負責帶領糾察隊維護記者安全的八百壯士成員之一、媒體採訪組糾察隊長游錦帆接受媒體聯訪時說，糾察隊約有25至30人左右，有的跟著遊行隊伍走，有的分布在定點，會維護媒體採訪工作權，若有狀況會第一時間現場排除。

談及立法院周邊昨天陳抗活動發生脫序情事，社會遣責暴力行為，游錦帆指出，「昨天的狀況，有很多不明的人士在裡面，我們也不知道哪些人可以辨別。」