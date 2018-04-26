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促轉會被提名人均同意 林宅血案應徹查

2018-04-26 12:19聯合報 記者胡宥心╱即時報導

1980年3月，偵辦林宅血案的專案小組和「祕密證人」會談後，在林宅大門口查證，看...
1980年3月，偵辦林宅血案的專案小組和「祕密證人」會談後，在林宅大門口查證，看證人是否可以看清大門內男子手中的凶刀。 圖／聯合報系資料照片
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「促進轉型正義委員會委員提名名單」今天在立法院司法法制委員會審查完竣，將送院會行使同意權投票。時代力量立委黃國昌今準備4題題目，要被提名人回答，包括促轉會是否會調查林宅血案、針對戒嚴時期脅迫黨外人士的責任追究。對此，被提名人一致認為林宅血案應該徹查。

促轉會委員被提人尤伯祥表示，林宅血案這是台灣社會矚目的案件，促轉會一定要做；被提名人花亦芬表示，不但林宅血案要徹查，陳文成命案也要好好查，她強調，這是知識份子應有的認知。

至於針對戒嚴時期暴力脅迫的問題，黃國昌直說，他要問的就是鄭南榕事件，當時以內亂罪告發鄭南榕的檢察官，促轉會辦不辦？尤伯祥說，識別加害者追究其責任，可以選擇適當手段處理，希望過程還是要公開透明，這點要合議制。花亦芬也說，釐清加害體制這是促轉會目標，至於如何咎責，要合議制解答。

黃國昌也問，是否贊成未來國民黨黨史館應該將史料徵集歸公？被提名人許雪姬表示，國民黨黨史資料歸公，會積極進行這件事，因為黨史會中有很多參考資料，這些東西放的地方更要掌握。花亦芬說，國民黨史館史料一定要徵集歸公，不只黨史館，她自己海外留學出身，像是很多海外間諜資料，可能遍及青工會等，未必在黨史館，他們也要了解資料在哪，如何徹查。

促轉會名單審查完竣 不須經黨團協商

【中央社／台北26日電】立法院司法及法制委員會今天審查促轉會委員提名名單，提報院會討論前不須黨團協商。促轉會主委被提名人黃煌雄說，會加強對話，發現真相後共同面對、追求和解，不是製造對立。

立法院司法及法制委員會今天審查行政院函送促進轉型正義委員會提名名單，包括促轉會主委被提名人黃煌雄、副主委被提名人張天欽，及委員被提名人楊翠、葉虹靈、彭仁郁、高天惠、尤伯祥、許雪姬、花亦芬等9人。

中國國民黨立委江啟臣問，未來真相、和解的手段是什麼？黃煌雄說，一定要發現真相、面對真相，這是基本態度；面對真相後要釐清責任、伸張公義，在國內有不同族群、不同歷史記憶，就牽扯到不同政治看法及文化認同，過程需要廣泛對話、溝通。

黃煌雄說，促轉會在方法、手段上，很重要的步驟就是要對話，發現真相後大家共同面對，目的是要伸張公義、追求和解，「不是製造對立」。

黃煌雄在答復國民黨立委張麗善質詢時表示，「我不是換位子換腦袋的人」，他已經到這個年紀，會堅持自己在促轉會做應該做的事。

張麗善問，楊翠是否有到中國大陸任職紀錄，未來上任後會用什麼態度看管中閔案？楊翠說，她沒有到中國任職，只有開過研討會，對她來說是「跨國學術交流」。對於台大校長當選人管中閔、教育部長吳茂昆，她沒有兩套標準，標準在於有沒有兼職，「短期交流、講學不是兼職」。

時代力量立委黃國昌也問被提名人，未來是否依促轉條例，將國民黨黨史館史料徵集歸公？楊翠說，絕對要徵集歸公，資料也不只是在國民黨黨史館；許雪姬表示，會積極進行國民黨黨史資料歸公，因為黨史中會有很多參考資料，這些東西存放的地方更要掌握。

黃國昌問促轉會委員被提名人，上任後是否會調查林宅血案，追查真相？尤伯祥表示，林宅血案是台灣社會矚目的案件，促轉會一定要做；高天惠、楊翠及花亦芬都說，林宅血案當然要好好查，是指標性案件。

司法及法制委員會召委、民進黨立委段宜康最後表示，被提名人若有引述他人著作，或是個人資料有錯誤、疏漏，盼在行使投票權之前，一併補正。本案審查完竣，無需交由黨團協商，擬具審查報告後，提報院會處理。

血案黃國昌轉型正義
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