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外交部WHA推案影片 「阿巒的作文課」國際迴響大

2018-04-26 11:59聯合報 記者徐偉真╱即時報導

為了爭取台灣成功參與世界衛生大會（WHA），外交部從影片、文宣等多種管道宣傳台灣在國際醫療的重要性，日前推出「阿巒的作文課」推案短片；外交部今天表示，影片至今獲得廣大迴響，國內點擊率超過6百萬，在越南也有將近70萬的點擊率，南向國家也有廣大回響。

「阿巒的作文課」描述越南小女孩阿巒的故事，因為罹患「先天性下肢淋巴血管瘤」因此左腳是天生的象腿，在越南台商的資助下來台就醫。

外交部國際傳播司司長陳銘政表示，這部影片要傳達兩個訊息，一個是愛心無國界，第二是要展現我們高超的醫療水準，這部影片是很成功的推案，獲得很好的回響，美國國務院亞太局和日本及德國交流協會都有引用。

影片導演洪竹彥表示，台灣的援外醫療故事用好幾天也講不完，讓團隊一開始還有選擇障礙，並表示阿巒一家都很感謝台灣，當初聽到要拍攝這部片時，二話不說答應，甚至出動家族照顧拍攝團隊，十幾人一大早就起床幫團隊準備早餐，雖然家中經濟狀況不富裕，卻每次都準備過年等級的餐點給團隊吃。

洪竹彥說，阿巒是很天真無邪的女孩，為了表達她的可愛，所以最後影片用童話的方式呈現，讓他們在鏡頭前呈現最真實的一面，有時候拍攝時間比較長，阿巒看起來快要生病，團隊問她要不要休息，她都說不累，影片出來後家人也表達對影片的喜歡。

外交部今年推出「阿巒的作文課」短片，爭取台灣參加世界衛生大會，今天影片導演洪竹彥...
外交部今年推出「阿巒的作文課」短片，爭取台灣參加世界衛生大會，今天影片導演洪竹彥(左二)、製片許儒安(左一)出席記者會，分享拍片心得。記者徐偉真/攝影
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