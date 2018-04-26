綠委挺軍改：馬英九當年也說今天不改明天後悔

2018-04-26 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 胡宥心 ╱即時報導



反軍人年改團體陳抗失序，昨天爆發反年改民眾毆打記者、警察。今天府、院、民進黨黨團齊發，譴責反年改民眾暴力行為。記者胡宥心／攝影 分享 facebook 反軍人年改團體陳抗失序，昨天爆發反年改民眾毆打記者、警察。今天府、院、民進黨黨團齊發，譴責反年改民眾暴力行為。民進黨團幹事長何欣純表示，失序抗爭完全違法，國民黨在反改革那端，嚴正譴責。

民進黨立委王定宇表示，反改革師出無名，社會難容，前總統馬英九也說過年金改革「今天不改，明天就會後悔」，當時精算第一個破產就是軍人退撫基金，2020年就會破產，如果政府什麼都不做，退撫基金沒有了，現役軍人怎麼辦？

王定宇指出，軍人年改樓地板在3萬8990元，在這之下的人完全不受影響，這樣的人占48.17％，年改後影響金額在1萬元以下的人占20％多，也就是些微影響或毫無影響的人有7成；年改後金額影響1至2萬元的人占20％多，「師出有名在哪裡，外面拉拒馬的人，可能一毛錢都沒受影響，他們只是想擾亂社會」。

面對國民黨團指控民進黨辦軍人年改公聽會只是過過水，何欣純反駁表示，昨天公聽會民進黨委員都放棄登記發言，要把時間留給他們講個夠，甚至下周是國民黨籍召委呂玉玲繼續排公聽會他們也支持。至於國民黨團批民進黨團精算報告沒拿出來，何欣純也說，這非常可笑，昨天下午行政院精算報告就已經送到各委員辦公室。