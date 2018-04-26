黃智賢：兩韓明會談 台灣人不知兄弟同心其利斷金

2018-04-26 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



政論節目主持人兼作家黃智賢在臉書貼文表示，南北韓領導人在明天要舉行高峰會了。

從平昌奧運兩韓共同出場，到4月27日領導人見面，不過兩個多月。南韓民調，80%希望兩韓簽訂和平協定。和平，是人民最大的期盼。如果不是統一的話。

她說，二次大戰後分裂的四個國家，越南跟德國統一了，越南在1976年由北越以武力統一。14年後，被外國強制分割的德國，在1990年，柏林圍牆倒塌，東西德和平統一，至今是歐洲最強大的國家。韓國有沒有可能統一呢 ?也許不會很快，但當人民齊心渴求和平，走的路子，總是向那方面行進。

她表示，中國百年來的苦難與分裂，不會比較少。從兩韓會談，台灣人看到了什麼 ?

台灣的民調，次次都證實，也許台灣人最希望維持現狀。但當沒有現狀可以維持時，台灣人認為兩岸統一，是最可能發生，也對台灣最有利的。60%以上的支持，在任何社會，都是主流民意。也其實是對中華民族最有利。但，台灣人要的究竟是什麼呢 ?難道不是國泰民安，幸福安康 ?

黃智賢說，不管是感情上，實利上，面子上，台灣人都知道，統一是台灣最好的路。那為什麼，社會裡最大的喧嘩，都是反中和台獨的擾攘 ?民進黨就是有辦法跟民意對幹，還全贏。因為該努力逆著風飛的政黨，不願意。該勇敢的人，自私軟弱。

她說，除了台灣，所有其他的分裂國家的人民，都不曾否認自己的國族。也許因為兩岸土地和人口懸殊，再加上歷史和政治操作。台灣人明明知道自己是中國人，卻不願意承認。最新的民調，65%台灣人承認自己是中國人。86%承認是中華民族。那麼，台灣人還能容忍民進黨日日夜夜，朝台獨的懸崖去 ?真的 ?

她表示，台灣人真的不知兄弟同心，其利斷金？兩韓會談，台灣人，看懂了嗎 ?