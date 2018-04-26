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陸說台沒參與WHA不會成防疫漏洞 外交部表達憤怒

2018-04-26 08:12聯合報 記者徐偉真╱即時報導

為了爭取台灣參與世界衛生大會，外交部多管齊下努力，圖為衛生福利部長陳時中。聯合報...
為了爭取台灣參與世界衛生大會，外交部多管齊下努力，圖為衛生福利部長陳時中。聯合報系資料照／記者陳雨鑫攝影
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中國國台辦發言人馬曉光在記者會上表示，台灣不能參與世界衛生大會（WHA）不會成全球防疫漏洞；外交部今天表示，對於馬曉光昧於事實的發言，感到憤怒和遺憾，強調台灣目前仍在國際公衛醫療體系缺席，但沒有國家及人民應該被排除於全球衛生安全體系之外。

外交部表示，「世界衛生組織」（WHO）和中國在2005年達成的秘密安排，片面同意中國對台灣參加WHO技術性會議及活動有否決權，這項安排不僅傷害台灣人民健康權利，也沒有獲得任何WHO會員國的授權。

外交部表示，台灣從2009年至2017年，申請參加WHO的154場技術性會議，只獲邀出席46場；2017年18件申請案只有5件獲准，13件被拒絕，獲邀率及申請通過率皆不及三成。中國雖聲稱台灣可以即時取得防疫領域訊息，但中國負責全球防疫領域訊息的聯絡窗口，在接獲與台灣有關的疫情通報後，並沒有即時有效通知台灣的「國際衛生條例」（IHR）聯絡窗口，「中國與WHO達成的片面安排，不僅對台灣人的健康造成威脅，也讓全球防疫出現漏洞」。

外交部表示，對於馬曉光昧於事實的發言，深感憤怒與遺憾，並向WHO及國際社會喊話，表示台灣至今仍在國際公衛醫療體系缺席，全球衛生的安全仰賴綿密的全球合作，沒有任何國家及人民應該被排除於全球衛生安全體系之外。

外交部：中國與WHO片面安排 傷台灣人民健康權

【中央社／台北26日電】中國大陸稱，和WHO達成的安排，台灣得以即時獲得全球防疫訊息、台灣專家也可參加相關會議。外交部今天說，中方與世衛的片面安排，傷害台灣人民健康權，讓全球防疫出現漏洞。

中國國務院台灣辦公室發言人馬曉光昨天在例行記者會上，回答媒體有關台灣參與世界衛生大會（WHA）的問題時表示，2009年到2016年，在一個中國原則、認同九二共識之下，經過兩岸協商，台灣方面參加了WHA。但民進黨當局上台後，台灣地區不能參與的原因眾所皆知，儘管如此，經中國與世界衛生組織（WHO）達成的安排，台灣地區可以即時有效獲取全球衛生防疫的訊息，台灣專家也可以參加世衛相關技術性會議與活動。

對此，外交部發言人李憲章表示，對馬曉光昧於事實的發言，「深感憤怒與遺憾」，並呼籲WHO及國際社會正視，台灣至今仍在國際公衛醫療體系缺席的事實；全球衛生安全仰賴綿密的全球合作，「沒有任何國家及人民應該被排除於全球衛生安全體系之外」。

李憲章指出，WHO與中國在2005年達成的秘密安排，片面同意中國對台灣參加WHO技術性會議與活動有否決權，「這項安排不僅傷害台灣人民健康權利，也沒有獲得任何WHO會員國的授權」。

同時，他表示，台灣從2009年至2017年，申請參加WHO的154場技術性會議，只獲邀出席46場；2017年18件申請案只有5件獲准，13件被拒絕。中國雖聲稱台灣可以即時取得防疫領域訊息，但中國負責全球防疫領域訊息的聯絡窗口，在接獲與台灣有關的疫情通報後，並未即時有效通知台灣的國際衛生條例（IHR）聯絡窗口。

李憲章說，中國與WHO達成的片面安排，「不僅對台灣人的健康造成威脅，也讓全球防疫出現漏洞」。

今年WHA將於5月21日至26日在日內瓦舉行；WHA是世界衛生組織（WHO）最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA；但因中共打壓，去年台灣未能獲邀參與WHA。

WHO馬曉光疫情WHA國台辦
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