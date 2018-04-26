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年改、課綱、一例一休… 為何台灣公聽會常淪為全武行

反年改現場記者遭潑尿 吳斯懷：不是我們，有人嫁禍

反軍改協助搬離拒馬 中山南路快車道恢復通車

2018-04-26 07:54聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

反軍改團體八百壯士及反年改民眾，昨天在立法院抗議、爆發衝突，中山南路因此管制車輛中斷交通。部分拒馬遭抗議民眾搬到中山南路上，晚間民眾也路上搭帳篷夜宿。上午經警方協調將開放中山南路的車輛通行，民眾協助搬離拒馬，順利在6點半左右快車道恢復通車。

民眾協助搬離拒馬，順利在6點半左右快車道恢復通車。記者黃義書/攝影
民眾協助搬離拒馬，順利在6點半左右快車道恢復通車。記者黃義書/攝影
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民眾協助搬離拒馬，順利在6點半左右快車道恢復通車。記者黃義書/攝影
民眾協助搬離拒馬，順利在6點半左右快車道恢復通車。記者黃義書/攝影
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拒馬立法院軍人年改方案退伍軍人
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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