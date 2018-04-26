影／今審軍人年改 藍綠立委上午搶占會議室互嗆

2018-04-26 07:51 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



立法院外交及國防委員會今將進行軍人年改修正法案詢答，民進黨立委上午7點就搶占主席台，國民黨立委則占領質詢台及備詢台，雙方一度互嗆數分鐘。

民進黨團幹事長何欣純、綠委羅致政、邱志偉、呂孫綾等人上午不到7點就進入立法院紅樓，但當時因為委員會外的鐵門還未開，一行人在外面排隊等到15分才順利進來。