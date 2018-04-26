影／反軍人年改民眾向媒體潑水 遭警方壓制扣留

2018-04-26 05:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



反年改團體八百壯士昨夜宿立院外中山南路和青島東路路段，持續表達反對軍人年改的訴求，希望能夠針對退役軍人暫緩實施。雖然整夜平靜，未發生衝突，但上午5點，又有成員疑似酒醉向現場媒體挑釁，並發生推擠，甚至向媒體潑水，最後遭警方扣留。

不過也有旁觀的八百壯士成員表示，並不認識挑釁鬧事的當事人，懷疑他並非八百壯士的成員。