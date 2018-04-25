與蘇貞昌會面前一夜 游錫堃路邊過70大壽

2018-04-25 23:29 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



民進黨中執會今天下午通過徵召行政院前院長蘇貞昌參選新北市長，據了解蘇貞昌與行政院前院長游錫堃已敲定明天上午會面，地點在台北市宜蘭同鄉會辦公室，而游錫堃臉書晚間貼出慶生照片，游錫堃寫到「今日開始，我就是名符其實的七十歲了！」並引用論語提醒自己，要謹記「戒之在得」。

游錫堃本月7日登觀音山硬漢嶺時曾表示，從去年迄今，他五度向黨中央表示不選新北市長，即使黨內超過半數的心北市議員相挺，他仍保持不忮不求態度，隨著民進黨確定由蘇貞昌參選新北市長，游錫堃也展現氣度，在臉書貼文，強調團結才能勝選。

游錫堃今晚也更新臉書，感性地寫下今天他七十「大壽」，路邊小酌，游錫堃表示，今年推掉所有慶生餐會，沒想到年輕的「老同事」們創意安排，偷偷在住家邊的小巷半路攔人為他慶生，還準備台灣造型的蛋糕，讓他閃避不及。

游錫堃也謝謝臉書等各種網路社群平台上，各位朋友的祝福語鼓勵，大家的關心令他感動不已。他感性地說「今日開始，我就是名符其實的七十歲了！」，禮記曾提到「七十曰老」。並引述論語中的「及其老也，血氣既衰，戒之在得」自勉。