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「蔣中正像是威權象徵」 促轉會將拿國幣開刀？

2018-04-25 23:49聯合報 記者鄭媁／台北報導

立法院司法及法制委員會昨天審查「促進轉型正義委員會委員提名名單」。 記者胡經周／...
立法院司法及法制委員會昨天審查「促進轉型正義委員會委員提名名單」。 記者胡經周／攝影
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立法院司法及法制委員會昨天審查「促進轉型正義委員會委員提名名單」，面對國民黨立委李彥秀詢問國幣上的蔣中正頭像是否屬威權象徵？所有被提名人全數舉手表達認同；至於是否需更換國幣？主委被提名人黃煌雄強調，這問題不能用二分法呈現，處理的進程上需要節奏，未來會用具體行動回覆。

促轉會提名名單，包括主委被提名人黃煌雄、副主委被提名人張天欽，及委員被提名人楊翠、葉虹靈、彭仁郁、高天惠、尤伯祥、許雪姬、花亦芬等九人。

對於促轉會任務之一「清除威權象徵，保存不義遺址」，國民黨立委林為洲、李彥秀皆詢及，國幣上的蔣中正像，是否屬於威權象徵？九名被提名人全數舉手表達認同，至於是否要更換國幣、路名，副主委被提名人張天欽強調，這不是單純的「yes or no」 問題，「不然叫小學生來做就好」。

立法院司法及法制委員會審查「促進轉型正義委員會委員提名名單」，主委被提名人黃煌雄...
立法院司法及法制委員會審查「促進轉型正義委員會委員提名名單」，主委被提名人黃煌雄（右）與行政院秘書長卓榮泰（左）交換意見。 記者胡經周／攝影
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黃煌雄強調，促轉會的基本原則是「釐清責任、伸張公義」，他坦言，民眾對威權象徵仍有歧異，這是事實，如果能讓社會形成去除威權象徵的共識，就是促轉會的成功；如果因此加深社會對立，是促轉會的失敗。

張天欽則直指「促轉條例」立法有所不足，應該修法、或另立法解決問題。其中，第六條第三項，有關平復司法不法的部分，二二八及白色恐怖相關補償條例已框定補、賠償為六百萬元，條文中仍有矛盾、立法意旨不清楚之處，仍待釐清。

時代力量砲火則鎖定黃煌雄，要求他表態是否在黃世銘彈劾案投下反對票。黃煌雄在答覆時未多所著墨，皆以書面資料回應。他強調，彈劾案採秘密投票，事涉職務、監察院尊嚴，一旦有人爆料即為觸法，因此對於黃世銘案的爭論，「我不活在別人舌頭下」。

黃煌雄表示，黃世銘違反偵查不公開原則，涉及洩密以及違反通保法，殆無疑義，而且經法院判決定讞，他尊重法院判決。至於有關彈劾案的投票行為，他是秉良心行事；他在監委任內完成五百四十四件調查案，是用生命在工作，交出精實的工作成績，「卻被不是我負責的黃世銘案『勾勾纏』，甚至企圖扭曲人格，令人費解。」

黃煌雄說，有些人將他在黃世銘案的投票行為，連結到尋求監委連任，這與事實不符。二○一四年馬英九總統提名廿九位監委，他不在名單上，後來立法院刷掉十一人、進行補提名時，他仍不在名單上，事實足以讓「求官之說」不攻自破。

民進黨團總召柯建銘也替黃煌雄辯駁，基於對法律的尊重，黃對於秘密投票保持沉默是對的；黃世銘案他自己就是當事人，「最想了解的人當然是我」。

黃煌雄黃世銘轉型正義促轉條例蔣中正
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