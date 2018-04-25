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警方第四次舉牌警告 警員面對怒罵沉默守衛立院

2018-04-25 23:01聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

台北市中正一警分局長廖材楨，晚間約10點20分對占據立院大門前的反年改團體，舉第四次牌警告，此舉引來陳抗人士鼓譟、叫囂；部分陳抗人士不滿，跑到警方面前怒罵蔡英文民進黨政府，並怒罵廖材楨不要躲在警員後方，只見第一線的警員面對怒罵，面色沈靜，繼續堅守崗位守衛立院。

第一線員警面對陳抗人士怒罵，面色沈靜不發一語。記者廖炳棋/攝影
第一線員警面對陳抗人士怒罵，面色沈靜不發一語。記者廖炳棋/攝影
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陳抗民進黨蔡英文
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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