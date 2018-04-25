反軍改立院爆衝突 民進黨嚴厲譴責

2018-04-25 21:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



民進黨黨發言人林琮盛。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 針對反軍人年改團體於立法院所引發的衝突事件，民進黨發言人林琮盛表示，對於反軍人年改團體搶奪記者攝影機、相機，攻擊記者及警察等離譜違法行徑，民進黨表示嚴厲譴責，同時支持政府相關單位盡速調查，嚴懲惡意暴力滋事群眾。

林琮盛表示，民進黨對於警察朋友的辛苦表達感謝，並呼籲反軍人年改團體勿恣意情緒性的施以暴力，甚至加以人身攻擊，此舉絕對無法得到國人的支持，更衝擊了國家整體利益，民進黨對此予以嚴厲譴責。