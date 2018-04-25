扁申請參加感恩募款餐會 中監：已收到審核中

2018-04-25 21:22 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



保外就醫的前總統陳水扁要參加5月4日凱達格蘭基金會感恩募款餐會，台中監獄今天表示已收到扁的正式申請，由獄方進行審核中。

至於扁在新勇哥物語中透露「這次應該會維持4、5不」；甚至分飾勇哥、勇弟兩個角色說「如果再進餐廳吃飯，不無以累犯為由，再度回 台中狗籠的可能」、勇哥還建議「扁在台下逐桌敬酒」，中監今晚表示「不予置評」、「對於扁的申請，獄方進行審核中」。