年改、課綱、一例一休…為何台灣公聽會 常淪落為全武行

2018-04-26 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ／台北報導



反年改團體「八百壯士」昨在立法院外集會，抗議民眾意圖衝進立院。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

前幾天，國民黨團在立法院會散會前突襲提出包括證交稅條例修正草案在內的四項法案的「復議」，讓執政黨「當沖降稅」繼續延長三年的美夢被打亂，也讓財金部會跳腳，股市增添小小隱憂，昨也以小跌作收。

國民黨這一切動作卻都跟股票無關，而是為了軍人年改民進黨政府要在立法院闖關，國民黨團想以公聽會拖延，但民進黨團卻不給面子，只排了一場，如此倨傲的態度，讓國民黨氣不過，於是拿出有時效性的當沖降稅祭旗，嚇嚇民進黨。可是，民進黨不是吃素的，昨天這唯一的一場公聽會，竟然還是草草收場，完全是敷衍了事！

很顯然，要求舉辦公聽會只是在野黨毫無效益的議事策略，盍各言爾志的公聽會，言者諄諄、聽者藐藐，不是拿來發洩一下情緒，就是乾脆大吵一架，或是公聽會外的群眾叫囂、騷動、狂號、哭泣、下跪，最後依然無濟於事。公聽會就字面解釋，真的是大家聽聽就好，不必太過認真的會。

這幾年為了強調「公民參與」，不少重大政策都宣稱用「召開公聽會方式匯集民意」。不過公聽會越開越多，匯集民意的功能反而愈來愈少。舉凡兩岸、年金、食安、勞工等重大爭議政策，都開了公聽會，但或因行政機關其實早有定見，或因其他突發狀況，公聽會連做做樣子的功能都達不到。

兩岸監督條例公聽會／直播喊卡 無預警變座談會

立法院內政委員會2015年4月原定舉行審查兩岸協議監督條例草案的公聽會，不過由於議案並未完成送交委員會審查的程序，改為座談會。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2015年4月，已卡了一年的兩岸協議監督條例終於被國民黨團排入院會議程，朝野黨團為此進行協商，經過一番溝通國民黨團大讓步，除了與民進黨輪流審查，並接受民間團體的主張，同意一天排審查會，一天排公聽會的方式進行法案審查。

4月29日，立法院內政委員會原預定就《兩岸協議監督條例》召開「公聽會」，不過，會議開始後卻無預警改為「座談會」。而原本正在直播的IVOD視訊，也於會議開始沒多久後變成「黑畫面」。現場媒體、立委無不感到錯愕。

民進黨立委李俊俋立刻提出「程序」問題表示，法案審查時從來沒開過所謂「座談會」，且會議竟然是不對外公開，沒有轉播，沒有文字記錄，接著強調「程序要符合立法院的規矩」，要求代理主席國民黨立委邱文彥應該要要求立刻恢復視訊轉播。

邱文彥回應表示請大家容忍「程序瑕疵」，讓今天會議繼續進行。這天會議雖有錄音錄影，但IVOD不會再開啟直播。公聽會突然變座談會，現在連直播都沒有，事後也不在網路公開「會議實況」，連有無文字記錄並列入「立法院公報」都不確定，因此，有網友立刻提出質疑，難道這又是另一次「黑箱」會議？

食安公聽會／黑道闖入？無疾而終

2016年食安公聽會，場外抗議聲浪不斷。中華統一促進黨發動攻勢往會場衝，引發推擠。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

為了進口日本核災食品議題，蔡政府2016年11月決定於12、13、14三天內連辦10場公聽會，國民黨與相關團體都到公聽會表達反對意見，多地皆發生嚴重肢體抗議衝突。花蓮場還引發打架事件，蔡英文在府內開執政決策協調會議上，十分震怒地質問內政部長葉俊榮：「為什麼黑道可以闖進公聽會？」

但到底誰鬧場卻引發藍綠互相指責；民進黨台北市黨部指國民黨台北市議會黨團率眾毆打民眾，國民黨文傳會副主委胡文琦也質疑民進黨台北市黨部主委黃承國帶隊到台北場公聽會鬧場，且民進黨籍的台北市大同區鄰江里里長陳豊祥打人。北市議會國民黨團書記長市議員王欣儀也在臉書發文並PO影片直指「民進黨動員黑道人士大鬧『核災』食品輸台公聽會，打人喊救人，無恥說謊！」

為了蔡總統這一怒，府院最後決議，未來將再辦三場公聽會，可是為了避免外界以為政府急辦公聽會，是因為我對日方有承諾開放時間表的壓力所致，府院也定調「緩辦」公聽會至今。

年金改革公聽會／半小時就取消

考試院去年3月舉行年金改革公聽會，卻遭數名自稱退伍軍人的人員鬧場致會議取消，對此考試院表示強烈譴責。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

去年3月7日考試院召開「年金改革公聽會」，可是開場不到半小時，就有自稱退伍軍人闖入會場抗議沒有軍方代表；當時剛通過立法院同意上任副院長的會議主持人李逸洋馬上宣布休息，但約1個小時後，再度宣布說因為無法維持秩序，公聽會取消。抗議人士和部分公務人員團體代表追上樓抗議未果，揚言第二天不排除包圍考試院抗議。

這場公聽會除了考試委員，還有專家學者和公務人員團體代表出席，才輪到第3人發言，就有4、5名自稱是退伍軍人的男子闖入會場，質疑為何公聽會沒有軍方代表，接著翻桌跳入會場中央，回嗆「我是軍方的，為什麼不能來？」還有人拍桌高喊「騙人」！

李逸洋試圖解釋這次會議討論銓敘部送審的法案中不包含軍人，也說會另外安排一場討論軍人的部分，還是無法阻止抗議，只好宣布休息最後並宣布取消。

一例一休公聽會／林美珠：只是聽聽而已

勞基法修法公聽會，前勞動部長林美珠列席。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

去年初一例一休新制上路，但卻引發各界批評過於「僵化」，修法呼聲不斷。為此勞動部決定7月起2個月內連開5場「勞動政策公聽會」，而17日的第一場公聽會舉行時，勞動部長林美珠卻說，希望聽取勞、資、學等等各界建議，是「聽聽的性質」，現在並沒有修法打算。

公聽會前，勞團會前在場外召開記者會，指出勞動部一再透過函釋扭曲、歪解《勞動基準法》，就連總統蔡英文是法學博士，也曾在餐敘中自爆看了3遍也看不懂。勞團高喊「反對勞基法修惡！」「裝傻總統，砍假元兇！」批評政府以周休2日美名，行壓榨勞工之實，是出賣勞工。

而會前林美珠也接受媒體訪問表示，針對蔡英文總統表示勞基法複雜難懂，不是指一例一休，而是指法律條文。她認為，法律條文複雜部分，可藉由解釋說清楚，長期適用者也應該不會有疑義。不過，針對召開公聽會是否就是有修法打算？林美珠表示，公聽會「就是聽聽的性質」。

社會課綱公聽會／發言聚焦性平議題

國教院去年10月舉辦12年國教社會領域課綱公聽會。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

去年10月28日，12年國教社會課綱公聽會在台北登場，民間團體在場外舉行記者會後進入會場，多次干擾發言造成秩序大亂，中間一度暫停5分鐘，但這不打緊，這場公聽會中共有39人次發言，卻有高達30人次是談性別平等議題，其他科目幾乎被晾在一旁。

社會課綱公聽會從去年9月3日開始召開，全台包括離島共要舉辦22場，這一天在師大附中舉行的第19場公聽會，網路報名幾個月前就一搶而空，真的登場時台灣公民權團體、藍天行動聯盟等民間團體先在場外舉辦記者會，並演出行動劇，反對將多元性別及性傾向等爭議議題，納入中小學課程。

接著多數抗議者與一般民眾進入會場，前半場氣氛尚稱平和，不過等到第20位發言人表明自己是同志，若只有自己接受性平教育，不能避免被霸凌，並質問現場家長為何這麼害怕孩子變成同志？對立雙方開始叫囂，場面一度失控，會議破天荒暫停5分鐘；會議重啟後，輪到一位藍天行動聯盟成員發言，還要求現場專家學者做不雅動作。

課綱召集人張茂桂於所有民眾發言完畢之後，也試圖表示理解家長們的情緒，不過由於現場民眾鼓譟打斷發言，領綱小組成員無法回應，主持人只好宣布散會。

軍人年改公聽會／念稿散會 藍委怒丟保溫瓶

為盡快完成軍人年改的法案審查，不管國民黨如何要求，民進黨就只同意開一場公聽會，但昨天外交及國防委員會舉行攸關軍改唯一一場《陸海空軍軍官士官服役條文修正草案》公聽會，主持的召委王定宇竟宣布僅有一輪發言，公聽會更在下午1點前便結束，引發國民黨立委不滿公聽會僅「過水」走完程序，官員也並未針對問題回答，因此要求明天不要進行詢答，應繼續舉行公聽會好好討論。

這場公聽會在學者專家以及立委發言完後，由國防部副部長張冠群、資源規劃司資源處處長傅政榮、退輔會副主委呂嘉凱上台照稿唸完後，王定宇即宣布散會，藍委群起抗議應有第二輪發言，藍委馬文君還怒丟保溫瓶。

國民黨召委呂玉玲說，國防部和退輔會照著準備好的稿子，念不到2分鐘，公聽會就結束了，而且在舉行公聽會前並沒收到精算報告和財務分析，相關單位針對數字也都沒回答，無法接受如此粗暴不講理的態度。

國民黨立委江啟臣表示，會議主席王定宇態度就是時間到了就結束，連最後站起來問在場代表是否還要表達意見這句話都不願意，參加的15位學者專家變成橡皮圖章。

八百壯士昨天發動攻勢推倒護欄和立院側邊鐵門，部分群眾還翻牆衝進立法院，晚上即搭起帳篷，準備長期抗爭。 記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

八百壯士代表怒轟「我們等了480天只換了8分鐘（發言）？」國民黨團也召開記者會，批公聽會只是過水，「若這是執政黨溝通政策的態度，小英政府真的可以下台了！」

小檔案／聽證會比公聽會 較有實質意義？

臉書執行長祖克柏因個資外洩事件，本月10日抵達美國國會出席聽證會。 美聯社 分享 facebook

美國有所謂的國會聽證制度，是美國國會政治生活中一個重要組成部分，其具體運作方式是國會中的某一個常設的委員會或專門委員會就某個具體問題舉行公開會議，傳喚或接受政府政府官員、利益集團代表或某些公民個人與會, 聽取他們提供的證據和意見。

這個制度既可以用在立法過程中，也又可以服務於監督的過程。在聽證過程中，國會議員的質詢權即可以行使與凸顯，而公民也可以在此一會議中進行請願或表達意志。

綜合而言，美國的聽證制度具有幾個功能: 第一，實現不同利益集團或潛在利益團體之間，以及跟國會的各委員會間的訊息交流； 第二，在聽證過程中對公民進行教育、宣傳和說服；第三，調解不同的利益衝突，消除安全隱患，達到某種社會安全閥的作用。

聽證會有監督、立法、調查、同意權等類型或目的的聽證會，像為監督行政部門而舉行的聽證會，即可協助確保行政單位在執行法律時能符合立法原意及行政政策能反映公共利益。

公聽會與聽證會都有政府做成決策前後，用來考察人民意見的功能，但公聽會條件十分寬鬆，跟座談會差不了多少，「公聽會」的作用真的就只有「聽」，你的意見不論有沒有被聽到了，反正一點都不影響決策。

但如果是聽證會，行政機關決策或國會立法時，都必須把人民在聽證會的意見納入考量，而不能聽聽就算了，對於聽證程序都會有嚴謹的規定，在聽證會上必須陳述事實，甚至提出確切的證據，而公務員也有回答問題的義務，被傳喚的證人如果拒絕出席，可能遭到藐視國會罪名的起訴。

可是公聽會主要是為了彙整利害關係人的意見，屬於一種非正式的程序，利害關係人陳述的意見，只提供給主管機關參考，行政機關既不受約束，也沒有答辯說明的義務。就因為這樣，不管是哪一個執政黨，都將公聽會當成額外的包袱，急於讓它下架。