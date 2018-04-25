中監將有條件准扁赴5月4日餐會 扁：就在台下逐桌敬酒
保外醫療的前總統陳水扁為了參加5月4日凱達格蘭基金會感恩募款餐會，向台中監獄申請出席，陳水扁在今天的新勇哥物語中透露，中監今天派員到高雄扁家例行訪視，並對扁說日前申請參加5/4凱達格蘭基金會13週年感恩募款餐會的事，「長官」要他們告訴扁，這次應該還會維持「4、5不」，也就是說陳水扁仍然不能入場用餐，也不能上台講話。
常講出陳水扁心聲的「勇哥」說，前年陳水扁參加餐會只能待在「新娘房」，去年被立院民進黨團總召柯建銘叫進去共進晚餐，可是這樣就不得了了，陳水扁馬上受到嚴苛的處分；如果今年扁再進餐廳吃飯，不無以「累犯」為由，再度回「台中狗籠」的可能。
雖然不能上台講話，是不是也不能上台一次敬酒感謝參與者？勇哥即建議陳水扁在「台下」逐桌敬酒。
陳水扁今天的「新勇哥物語-86」如下：
「勇哥：今天台中方面的人到高雄例行訪視，對阿扁日前申請參加5/4凱達格蘭基金會13週年感恩募款餐會，長官要他們告訴阿扁，這次應該還是會維持「4、5不」。也就是說阿扁當然不能入場用餐也不能上台講話。
勇弟：怎麼會這樣？乾脆祭出「天龍8不」好了！？去年9月賴神出任院長，今年4月菊姐甫接府秘書長，結果對阿扁保外就醫的處遇仍然「維持現狀」。阿扁5/4還要北上參加嗎？
勇哥：前年阿扁只能待在新娘房，去年阿扁被柯建銘總召叫進去共進晚餐，這樣就不得了了，阿扁馬上受到嚴苛的處分。如果今年再進去吃飯，阿扁不無可能以「累犯」為由，再度回台中狗籠！？
勇弟：阿扁說過他願意用他的不自由來換取台灣的永久自由。求仁得仁，無怨無悔。但阿扁們大家族不能袖手旁觀，要有錢出錢，有力出力，每個人都是阿扁的鐵衛部隊。還沒購買餐券的要快，剩下最後20桌的位子，5/4晚上6點半台北大直典華大團圓！
勇哥：阿扁不能進場用餐，總不能餓肚子啊？
勇弟：我可以把我自己的那一份端出來給阿扁在門口吃。但這樣像乞丐不好吧？
勇哥：沒關係！阿扁在鬼地方，沒桌沒椅，已經習慣在地上吃飯了。
勇弟：阿扁不能上台講話，也不可以上台一次敬酒感謝大家嗎？
勇哥：我建議阿扁在台下逐桌敬酒！
勇弟：這次募款餐會有什麼特別的義賣品？
勇哥：如果沒有找到好的義賣品，我是目前最夯的「新勇哥物語」主角，我願意被公開拍賣，這是我為阿扁能做的事，因為5/4餐會不能漏氣就是了！
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