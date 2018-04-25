中監將有條件准扁赴5月4日餐會 扁：就在台下逐桌敬酒

2018-04-25 20:26 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



前總統陳水扁。圖／聯合報資料照片 分享 facebook 保外醫療的前總統陳水扁為了參加5月4日凱達格蘭基金會感恩募款餐會，向台中監獄申請出席，陳水扁在今天的新勇哥物語中透露，中監今天派員到高雄扁家例行訪視，並對扁說日前申請參加5/4凱達格蘭基金會13週年感恩募款餐會的事，「長官」要他們告訴扁，這次應該還會維持「4、5不」，也就是說陳水扁仍然不能入場用餐，也不能上台講話。

常講出陳水扁心聲的「勇哥」說，前年陳水扁參加餐會只能待在「新娘房」，去年被立院民進黨團總召柯建銘叫進去共進晚餐，可是這樣就不得了了，陳水扁馬上受到嚴苛的處分；如果今年扁再進餐廳吃飯，不無以「累犯」為由，再度回「台中狗籠」的可能。

雖然不能上台講話，是不是也不能上台一次敬酒感謝參與者？勇哥即建議陳水扁在「台下」逐桌敬酒。

陳水扁今天的「新勇哥物語-86」如下：