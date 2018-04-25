營造團結 陳菊暫定周五到立院拜會黨團

2018-04-25 20:21 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



總統府秘書長陳菊。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 總統府秘書長陳菊已於本周一上任，最近展開拜會之旅，預計本周五前往民進黨立法院黨團向黨籍立委請益。陳菊上任後誓言謙卑聆聽各界意見，全力輔佐總統，據悉，陳菊希望找時間與黨籍立委交換意見，黨團也認為此舉有助於黨內團結。

陳菊雖暫定本周五拜會黨團，並參與每周五例行的黨團會議，但本周五可能遇上藍綠動員，黨團將忙於議事攻防，若當天狀況不適合，陳菊就會擇日再訪。