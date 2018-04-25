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影／反年改抗議多名警察記者受傷 政院：譴責暴力

2018-04-25 19:55聯合報 記者許君吉╱即時報導

退伍軍人團體「八百壯士」下午為衝進立法院，與警方爆發激烈衝突，造成多名警察與記者受傷，行政院發言人徐國勇今晚(25日)舉行記者會，呼籲他們盡快回家休息，並嚴厲譴責暴力，強調對於這些違法行為將依法究辦，重申凡是侵入立法院者，警方也一定會逮捕。

反年改團體下午在立法院外與警方數度發生嚴重推擠衝突，行政院政務委員兼發言人徐國勇...
反年改團體下午在立法院外與警方數度發生嚴重推擠衝突，行政院政務委員兼發言人徐國勇晚上召開記者會說明。翻攝自行政院臉書
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立法院退伍軍人警察
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