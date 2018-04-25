國幣蔣中正像 促轉會被提名人認定威權象徵

2018-04-25 19:40 中央社 台北25日電



黃煌雄被內定為促轉會主委。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 促轉會委員所有被提名人今天面對立委詢問國幣上的蔣中正像是否屬威權象徵？全數舉手表達認同；至於是否更換國幣？促轉會主委被提名人黃煌雄說，未來會用具體行動回覆。

立法院司法及法制委員會下午審查行政院函送促進轉型正義委員會提名名單，包括促轉會主委被提名人黃煌雄、副主委被提名人張天欽，及委員被提名人楊翠、葉虹靈、彭仁郁、高天惠、尤伯祥、許雪姬、花亦芬等9人。

中國國民黨籍立委李彥秀詢問所有被提名人，國幣上的蔣中正是否屬於威權象徵？被提名人全數舉手表達認同；李彥秀追問，那是否需要更換國幣？黃煌雄則表示， 這問題不能用二分法呈現，處理的進程上需要節奏，未來會用具體行動回覆。

張天欽在答復國民黨立委林為洲詢問時則說，這不是「yes or no」 的問題，「不然叫小學生來做就好」，不是這麼單純的問題。

另外，時代力量立委黃國昌則質疑，張天欽回覆給時代力量黨團的問卷中，大量抄襲花亦芬及中央研究院社會學研究所兼任研究員吳乃德的著作，連標點符號都一樣，且沒有標註出處，「把別人東西當作自己的東西」，已違反著作權法。

張天欽表示，他是接受花亦芬、吳乃德的見解，「我接受他的想法」，而著作權概念上是非常大幅度的部分，認為自己符合著作權的使用範圍。