時力質疑對黃世銘、馬英九立場 黃煌雄：秉良心行事

2018-04-25 19:12 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 胡經周 ╱即時報導



立法院司法及法制委員會今下午審查「促進轉型正義委員會委員提名名單」，時代力量立委徐永明鎖定主委被提名人黃煌雄，質疑他在前檢察總長黃世銘彈劾案的立場，以及黃過去擔任監委期間、公開支持馬英九競選連任。