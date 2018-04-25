國民黨嘉縣長徵召吳育仁 將問「民進黨錢從哪裡來」

2018-04-25 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



國民黨中常會今天中常會通過107年直轄市長暨縣市長選舉，嘉義縣長徵召前立委吳育仁參選。吳育仁強調為了「重振嘉義」他義不容辭，雖然只是一名窮教授，國民黨也無資源，面對民進黨派系、金權攻勢，這將是不公平選舉，他也請民進黨及對手說明初選「錢從哪裡來？」

翁章梁指出，選舉必然有競爭，很高興國民黨終於推出候選人，希望透過五合一選舉，讓鄉親清楚了解嘉義縣未來方向，期待這是一場正面且有挑戰的選舉，會扮演好母雞角色，帶領小雞獲得更多認同，將持續按照步調競選，其他部分不回應。

吳育仁表示，今天下午國民黨中常會正式通過，徵召他投入嘉義縣長選戰，經過漫長提名程序定案後，他將陸續提出一系列改變嘉義的政見，要為嘉義、為國民黨帶來新的希望。

「這是不公平的選舉！」吳育仁說，民進黨嘉義縣長初選過程中，從未見候選人檢討執政期間招標弊案，同時初選期間嘉義縣民，綠營許多人都質疑，一般公務員薪水怎能耗費巨資，舉辦一場又一場造勢大拜拜，但對手從沒公開說明「錢從哪裡來?」

吳育仁表示，民進黨初選獻金不清楚，是否就是操弄金權政治關係？或利用初選空窗期，規避政治獻金法規範？