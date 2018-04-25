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軍人年金精算報告：未來30年要一兆兩千億才能補缺口

不斷更新／反年改衝破立院大門 退伍軍人被抓走

我國新聞自由亞洲最佳 政院：繼續落實開放政府

2018-04-25 17:21聯合報 記者林河名╱即時報導

無國界記者組織公布2018年世界新聞自由指數排名，台灣位列第42名，較去年進步3名，是亞洲國家中最佳。行政院發言人徐國勇回應表示，政府將持續努力推動言論自由並予保護，繼續落實開放政府。

徐國勇表示，言論自由是台灣民主轉型的關鍵，也是我國民主發展的重要核心價值，新聞自由則是鞏固民主改革的根基，而行政院長賴清德於4月7日「言論自由日」時曾強調言論自由為普世價值，政府將持續努力推動言論自由並予保護，繼續落實開放政府，也勉勵各部會，維持訊息的開放透明，以深化民主。

中央社報導，總部位於法國巴黎的無國界記者組織（RSF）今天公布評比180個國家的年度新聞自由指數排名指出，排在第176名的中國箝制新聞自由的現象每況愈下，有些亞洲國家也開始仿效，但「第70名的香港、第42名的台灣各自進步3個名次，以不同的方式抵抗中國愈來愈強的影響力。」

今年新聞自由指數前10名為挪威、瑞典、荷蘭、芬蘭、瑞士、牙買加、比利時、紐西蘭、丹麥、哥斯大黎加。

新聞自由評價最差的國家是北韓，接著是厄利垂亞、土庫曼、敘利亞、中國、越南。

美國總統川普（Donald Trump）就任一年多，今年美國排名比去年退步2名，為第45名；日本為第67名，比去年進步5名；新加坡排在第151名，沒有變動。

南韓排名43，緊追台灣之後。南韓從去年第63名竄升20名，無國界記者組織歸因於新任總統文在寅帶來「新鮮空氣」。

無國界記者組織公布2018年世界新聞自由指數排名，台灣位列第42名，是亞洲國家中...
無國界記者組織公布2018年世界新聞自由指數排名，台灣位列第42名，是亞洲國家中最佳。圖為反年改人士25日下午意圖闖進立法院，與警方對峙。記者胡經周／攝影
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無國界記者徐國勇南韓
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