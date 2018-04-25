蔡總統：致力確保記者在自由安全環境中工作

2018-04-25 16:59 中央社 台北25日電



總統蔡英文。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 2018年世界新聞自由指數排名，台灣在亞洲國家中仍是最佳。總統蔡英文今天透過推特貼文指出，政府會致力於確保台灣所有記者都能在自由和安全的環境中工作。

無國界記者組織公布2018年世界新聞自由指數排名，台灣位列第42名，較去年進步3名，在亞洲國家中仍是最佳。

蔡總統透過推特分享這則消息，並說，政府會致力於確保台灣所有記者都能在自由和安全的環境中工作。