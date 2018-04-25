清除威權象徵 黃煌雄：若加深對立是促轉會的失敗

2018-04-25 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



立法院司法及法制委員會今下午審查「促進轉型正義委員會委員提名名單」。主委被提名人黃煌雄在書面資料中強調，促轉會的基本原則是，釐清責任、伸張公義，釐清責任的目的是伸張公義，而非激發對立，最後目標是走向和解。

針對促轉會任務之一「清除威權象徵、保存不易遺址」，黃煌雄表示，台灣民眾對於威權象徵仍持有歧異，這是事實，如果能讓社會形成去除威權象徵的共識，就是促轉會的成功；如果因去除威權象徵而加深社會對立，這是促轉會的失敗。

因此，黃煌雄說，促轉會必須步步為營，在挖掘真相、釐清責任的過程中，就要同步推動廣泛的社會對話，建立「公民信任」，讓民眾可以一同以開放理性的態度，思考台灣現存的威權象徵有哪些、要如何處理等問題。

時代力量立委徐永明逐一詢問，徵詢過程是由哪位行政部門官員聯繫，行政院長賴清德是否有和被提名人見面或討論？除黃煌雄以外，其餘8人都無人舉手。幾乎都是總統府副秘書長劉建忻、姚人多徵詢及國家人權博物館或學者專家推薦。

徐永明質疑，包括主委、副主委及委員共7位被提名人的徵詢過程，都是劉建忻、姚人多主導，他抨擊，促轉會是行政院下的二級機關，實際操作卻在總統府，這樣的轉型正義是在胡鬧。