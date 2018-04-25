【重磅快評】請高瞻遠矚的潘孟安來當交通部長

2018-04-25 16:17 聯合報 記者主筆室╱即時報導



高鐵該不該南延屏東？敬佩運輸學者搬出一大堆電腦的票箱試算，認為沒有營運立基，客源不足，收入與投資相比，絕對虧本；純就高鐵投資的立場，就算極度降低投資標準，也毫無投資價值，必虧無疑。不過，書呆子不是政客，學理不等同選票，高鐵要不要南延？不是書本、學理哪套。

地方政客發言立基不同，全然不談盈虧，搬出「交通平權」的大帽子。不給高鐵南延屏東，是看屏東人不起，83萬人口的屏東，怎麼會支撐不起高鐵南延屏東的客源？高瞻遠矚的潘孟安縣長甚至說，高鐵南延屏東後，可再延伸至台東，構築環島高鐵網。

潘孟安的視野絕不止侷限屏東，力爭高鐵南延屏東，甚至加碼台東，這絕對是交通部長的視野，應是執政黨首席交通部長人選。但得強調，是在野的交通建設白皮書，當家掌杓之後當然錙銖必較，是否還能空口胡亂講？驗證很簡單，換潘孟安當交通部長。

簡單講，鐵路若是個企業，當然應該從盈虧來考慮；若不是民營，改為國營，政治力量主導鐵道營運，就沒有可或不可、對或不對、該或不該的討論；掌權者的「老子高興、選票至上」主宰一切。學者，不過是一堆書呆子。

高鐵現有路段的設站也充滿政治換選票的味道。1998年台灣高鐵聯盟與交通部簽約，從北到南3百多公里，扣掉發車端的設站搭配，就明確是8個站，詳細的軌道、電路、揚程設計圖；與其說是合約規劃，不如說是施工設計書，照著合約施工即可。

政治的厲害在於高高在上，壓制鐵路專業。當年簽約時，8個站的詳細規劃圖外，另冒出3個空白站：苗栗、彰化、雲林，全然沒有施工調查與規劃，甚至設站所在是嚴重地層下陷區，嚴重倒是後來必須配合施做聯外道路的公路總局一度放棄施工。