首度回應黃世銘彈劾案質疑 黃煌雄：秉良心行事

2018-04-25 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



黃煌雄被內定為促轉會主委。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 立法院司法及法制委員會今下午審查「促進轉型正義委員會委員提名名單」，時代力量黨團炮火鎖定主委被提名人黃煌雄，質疑他在前檢察總長黃世銘彈劾案的立場，以及黃過去擔任監委期間、公開支持馬英九競選連任。黃煌雄以書面資料強調「與事實不符」。

黃煌雄表示，針對黃世銘案，他秉持三點基本態度，黃世銘違反偵查不公開原則，涉及洩密及違反通保法，怠無疑義，且經法院判決定讞，他尊重法院判決。至於有關黃世銘彈劾案的投票行為，他本人秉良心行事。對於此案中的不實報導和人格質疑，對他實不公平。

黃煌雄說，有些人將它在黃世銘案的投票行為，連結到尋求監委連任，這與事實不符。2014年馬英九總統提名29位監委，他不在名單上，後來立法院刷掉11位，進行補提名時，他仍不在名單上，事實足以讓所謂「求官之說」不攻自破，「證明我並未違背良心」。

至於外界傳黃煌雄擔任監委期間，公開支持馬英九競選連任，黃煌雄說，他在2011年曾肯定馬英九追念蔣渭水的談話，地點在宜蘭傳藝中心蔣渭水演藝廳揭牌，並非如報導所稱是「媒體具名廣告」或「推薦」。

黃說明，整起事件是由於當時馬吳競選總部推出的「安心手札」文宣內容，引用時未標明他講話的時間及地點，而當時他也透過監察院發表聲明正式澄清。