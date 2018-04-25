私校轉退條例草案 教團籲確保退場無利可圖

2018-04-25 15:22 中央社 台北25日電



高教工會今天表示，私校轉型退場條例草案將進入立法院審議，為符合社會公平正義，呼籲確保退場無利可圖，並保障師生權益，也建議政府接管瀕臨退場的學校。

台灣高等教育產業工會今天發布新聞稿表示，未來10年間，全台可能約40所大專遭遇退場危機，預計衝擊上萬名師生，預估上千億的公共資產（如校地、不動產等）將岌岌可危。

高教工會指出，行政院核定的「私立大專校院轉型及退場條例」草案，即將進入立法院審議，但草案中卻沒有條文能實質介入監管、有效導正辦學違失，確保校產能歸公使用，不落入既有校董掌控。

從政院版轉退條例草案內容來看，高教工會認為，雖然草案中提到為強化監督，當學校有教師欠薪、財務嚴重惡化等情形，應進行專案輔導管制，但實際上卻是弱化監督，學校有明顯違失卻不接管。

高教工會表示，轉退條例草案以「專案輔導」取代「接管」不正辦學校董，且草案中針對保障師生權益的作法只有協助學生轉學和協助教師參與就業服務訓練，並未保障學生原校畢業的受教權，及優先遷調或介聘教師至校內外的適當工作。

為了讓轉退條例更符合社會公平正義，高教工會認為，應確保退場無利可圖，學校轉型資源應限制高教領域，以確保高教資源的妥善運用，在學校出現財務困難等狀況時，就應主動專案輔導，不是等危害師生權益後才以「輔導」取代「接管」。

高教工會也呼籲，國家應接管瀕臨退場、無法辦學的學校，接管目的首要在保障學生受教權，接管的董事會成員應有教職員生代表，並保障學生受教權、教師工作權，強化利害相關人參與機制，在停辦與解散過程，要百分百保障師生權益及校產歸公。