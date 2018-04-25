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看「高鐵延伸屏東」 張善政：不該只看運量與財務

2018-04-25 15:15聯合報 記者潘欣中╱即時報導

高鐵是否南延的議題，最近因為交通部審查可行性評估報告再掀論戰，反對者多認為南延運量不足，加強區間接駁足可因應；前行政院長張善政昨晚在臉書貼文「看高鐵延伸屏東，應該有更高的眼界」，高鐵既已非將本求利的BOT案，就不該只看運量與財務，應該視為國家延伸高級基礎建設的一部份，是一個自許先進國家應該扛起的責任。

張善政貼文說，「去年因為一位來自屏東摯友的長輩過世，我去他屏東潮州家裡的靈堂致意。搭高鐵到左營以後，再搭朋友座車近50分鐘抵達。回程他送我到潮州車站，再搭台鐵到左營高鐵站轉車，又花費將近一小時。比起台北到左營高鐵單程只花95分鐘，左營到潮州這段路時間效率實在不成比例。我不禁想像，我這位好友在老人家病危的時候，心焦如焚由台北趕回潮州家裡探視照料，是多麼辛苦的行程。」

近日交通部審議高鐵南伸屏東，結果是要高鐵局補充運量資料再審。交通部與高鐵局在其權限內，也僅能在運量上做文章。若要引導出正面結論，運量不免要往樂觀面去估算，數字可能就會失真。但這要通車以後才能驗證，萬一屆時發現入不敷出，又能如何？這無疑是落入當初高鐵建設時一樣的問題，樂觀估算的運量並未實現，因此高鐵BOT虧損，最後政府必須介入，讓原始股東減資，再開放外界投資。事實上，高鐵早已非國人曾向全世界引以為傲「全球最大的BOT案子」。

高鐵營運多年，早已變成台灣民眾在西部日常旅行一部份。高鐵實現了一日生活圈、均衡區域發展，這些無形效益當初都沒有估在財務規劃裡。今天再看高鐵延伸屏東，本就也應該納入前述區域均衡發展、一日生活圈的因素一起評估，跳脫以運量估算票價、回收投資的層次。主政單位，應該是國發會，用國家建設的整體策略眼光評估，而非交通部僅看運量與建設的財務層次。甚至，是否可以延伸到潮州而非屏東市，也值得考慮。

當初高鐵建設的時候，似乎是運輸的奢侈品，是否值得投資都曾有過爭議。但是國家進步到今天，人人都可以負擔搭乘高鐵，沒有人會質疑高鐵建設的必要性。國境之南的屏東民眾，他們也應該與其他地區民眾享有一樣的運輸方便與水準。

前行政院長張善政昨晚以「看高鐵延伸屏東，應該有更高的眼界」在臉書撰文。圖／本報資...
前行政院長張善政昨晚以「看高鐵延伸屏東，應該有更高的眼界」在臉書撰文。圖／本報資料照
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高鐵BOT張善政
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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