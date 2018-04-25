國台辦再批台獨嗆採取行動 政院：恫嚇無助兩岸和平

2018-04-25 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



大陸國台辦發言人馬曉光今天在例行記者會表示，儘管海峽兩岸尚未統一，但大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，也不可能改變，「如果台獨勢力繼續恣意妄為，我們將進一步採取行動」。

馬曉光指出，民進黨上台後，破壞兩岸關係和平發展政治基礎，放任縱容「去中國化」的台獨分裂活動，干擾和阻撓兩岸交流合作，制造兩岸對立，破壞了得來不易的兩岸關係和平發展的局面，損害兩岸關係和平發展的成果，導致兩岸關係倒退，「賴清德的台獨言論，進一步對台海和平穩定進行公然挑釁」，「這個責任必須由民進黨當局承擔」。

針對大陸國台辦的說法，行政院發言人徐國勇回應說，言語恫嚇無助於兩岸和平及區域穩定。對於行政院長賴清德的台獨主張挨批，徐國勇也表示，「台灣的言論自由是民主國家的一部分，是憲法保障的基本權利」。

賴清德日前強調自己是「務實」的台獨工作者，所謂「務實」有3方面及6個具體工作內容，包括「台灣是個主權獨立的國家，不必另外宣布台灣獨立」；至於在兩岸政策上，政府的立場一致，就是「維持現狀」。

解放軍日前在台灣海峽實彈操演。馬曉光表示，解放軍軍演傳達的信息十分清晰明確，「我們有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力，挫敗任何形式的台獨分裂圖謀和行徑，捍衛國家主權和領土完整」，「如果台獨勢力繼續恣意妄為，我們將進一步採取行動」。