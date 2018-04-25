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評／無所不在的娃娃機，全都是合法的嗎？

因應八百壯士抗議 民進黨中執會場外戒備森嚴

2018-04-25 14:00聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

民進黨下午舉行中執會，為因應八百壯士的抗議，周邊道路戒備森嚴，整排警備車當成華山公園的一堵圍牆，霹靂小組成員更在公園樹下待命。

民進黨下午舉行中執會，為因應八百壯士的抗議，周邊道路戒備森嚴，霹靂小組成員更在公...
民進黨下午舉行中執會，為因應八百壯士的抗議，周邊道路戒備森嚴，霹靂小組成員更在公園樹下待命。記者曾吉松／攝影
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民進黨下午舉行中執會，為因應八百壯士的抗議，周邊道路戒備森嚴。記者曾吉松／攝影
民進黨下午舉行中執會，為因應八百壯士的抗議，周邊道路戒備森嚴。記者曾吉松／攝影
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民進黨下午舉行中執會，為因應八百壯士的抗議，周邊道路戒備森嚴，整排警備車當成華山...
民進黨下午舉行中執會，為因應八百壯士的抗議，周邊道路戒備森嚴，整排警備車當成華山公園的一堵圍牆，霹靂小組成員更在公園樹下待命。記者曾吉松／攝影
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民進黨下午舉行中執會，為因應八百壯士的抗議，周邊道路戒備森嚴，整排警備車當成華山公園的一堵圍牆，霹靂小組成員更在公園樹下待命。記者曾吉松／攝影
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民進黨
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