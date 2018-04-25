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評／無所不在的娃娃機，全都是合法的嗎？

【即時短評】民進黨推動改革成「拒馬改革」

2018-04-25 13:53聯合報 記者陳熙文╱即時報導

圖為「警消不服從」遊行活動。記者陳正興／攝影
圖為「警消不服從」遊行活動。記者陳正興／攝影
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2009年民進黨發動嗆馬大遊行，總統府抬出拒馬，當時的民進黨立委賴清德批評馬英九政府用如此具有殺傷力的工具面對學生、人民。立委賴清德與行政院長賴清德，卻成了截然不同的兩個人，面對民意反彈，社會不滿，不思溝通，卻抬出了他過去批評過的拒馬。

立委賴清德的熱血話語猶言在耳，行政院長賴清德卻不見寬容，每每碰上立法院開會，就讓立法院被拒馬蛇籠團團圍住，成為密不透風的城中城，隨時要動用政府力輛壓制民意。要是收到消息有抗議行動，行政院乾脆封院。

過往的國外遊客不明所以，看得驚奇，拿出相機拍照留念，可能內心還直嘀咕，以為台灣抗爭者是開戰車、丟手榴彈，才有如此安排，抗爭者現身，他們拿著布條衝鋒，用大聲公壯膽，頂多開宣傳小卡車，偽作戰車，空有其名，不堪一擊。

民進黨執政後，動用拒馬更多，管制更大，蔡英文總統理不直氣不壯辯稱，是為了推動改革的需要，硬是把改革與拒馬牽扯在一起，大概是民進黨特有的拒馬改革，蔡英文所謂的改革，引起民意強烈反彈，正是一個缺乏溝通，沒有論述能力政府的病灶，只能依靠拒馬推動的改革，那與暴政有何差別。

馬政府2015年購入一批新拒馬，有1500具，民進黨說是要用來阻擋民意，民進黨現在使用馬政府的新拒馬壓制民意，這些拒馬沒有刀片，沒有殺傷力，蔡政府加裝鐵絲網，為的就是更進一步阻卻民意的伸張，蔡英文政府最懂得的溝通方式，居然就是拒馬。

拒馬它沒有政黨色彩，誰執政誰有權擺，它無法決定阻絕誰、隔離誰。真正罪過的是當今的政府昨是今非，曾經把拒馬標籤作獨裁專權的象徵，現在卻變成蔡英文口中的改革的日常，拒馬的存在毫無正當地位，因為拒馬所隔絕的反抗者，無論主流或非主流，都是需要被傾聽的民眾。

拒馬民進黨賴清德
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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