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「媽媽教我生命課」 龍應台陪伴失智母 最後的不捨目送

師沛恩未用東華專利？國民黨：吳茂昆說謊已不適任教長

2018-04-25 11:26聯合報 記者周志豪╱即時報導

教育部長吳茂昆上任至今爭議不斷，近日再被質疑竊取屬東華大學「綬草」專利到美國成立師沛恩生技公司。但吳昨解釋，師沛恩產品使用得綬草萃取技術「沒有專利」。國民黨今天舉證質疑，吳已涉說謊，已不適任教長。

國民黨發言人洪孟楷表示，對比師沛恩創立品牌的「綬豐」官方網站上清楚寫著，產品擁多國專利技術，且於公司簡介中明白寫著「獲得第一個台灣專利」，其中專利編號201600090/TW正是東華大學擁有專利，與吳茂昆撇清說法明顯有重大出入。

再檢視由吳茂昆妻子唐慧晴與吳師沛恩公司美國合夥人歐陽彥堂投資的台灣師沛恩官網，洪孟楷說，也可看到公司里程碑寫著「2016.12取得第一個台灣專利」，其中登錄專利編號就與東華大學所有的專利編號相同，證實師沛恩確實用東華專利技術。

再看台灣師沛恩官網明星商品綬草修護膏，也是不斷強調擁有多國專利，洪孟楷表示，從頭到尾師沛恩就是拿著專利來當作整個產品賣點，而除台灣專利外，也強調擁有他國專利。

洪孟楷批評，相關資料均證明，吳茂昆以私人名義江東華大學研發持有的專利技術，在中國大陸、美國所申請專利，甚至成為他所合夥開設的公司在台販售商品時行銷工具，看到這些證據，吳茂昆還能自圓其說嗎？

洪孟楷更質疑，師沛恩網站上販售產品，皆以綬草專利為發想，價格從200多到近2000元不等，已販售3年，他問身為專利擁有者的東華大學有獲得任何一筆師沛恩公司商業回饋嗎？東華大學有與師沛恩公司簽署任何授權技轉文件嗎？

洪孟楷說，如果上述相關質疑吳茂昆都無法回覆，代表吳擺明利用東華大學校長期間使用學校公家資源，而後私相授收；這樣公私不分、便宜行事的人，能夠繼續擔任教育部長嗎？

洪孟楷批評，一個對過去都交代不清楚的教育部長，難道就是蔡英文總統要給2300萬人的台灣價值嗎？忍受一個會說謊的教育部長，難道就是賴清德內閣給全台灣的功德修行嗎？對比合法遴選的管中閔3個月無法接任，爭議不斷的吳茂昆還能有高度來處理台大校長事件嗎？

洪孟楷表示，若吳茂昆還有過去擔任學者的尊嚴和羞恥，請交代清楚侵占事宜並且自行下台負責，賴著當官只會讓過去累積的國際地位毀於一旦，請民進黨政府一切依法辦理，讓管中閔儘速就任，讓吳茂昆下台。

吳茂昆。記者高彬原／攝影
吳茂昆。記者高彬原／攝影
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專利吳茂昆洪孟楷
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