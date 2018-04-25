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「媽媽教我生命課」 龍應台陪伴失智母 最後的不捨目送

上千警包圍立法院 比抗議人士還多

2018-04-25 11:11聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

退休軍人團體今天發起「包圍立法院」行動，預計下午1時開始。不過為因應可能發生的突發狀況，警方一早就戒備森嚴，立法院內外有上千名警察。在林森濟南路口等各個立法院週邊的交叉口，都有數十名警察站崗，要進立法院的人員除了只有一個出入口外，進來開會還需經過三大關卡，出示三次證件後才能入內。

因應下午八百壯士抗議，警方一早就開始戒備。
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立法院警察軍人
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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