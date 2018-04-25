大溪老茶廠為例 高金素梅：文創對原住民就是文化創傷

2018-04-25 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



立法院今審文化內容策進院設置條例草案，文化部長鄭麗君稱要藉這行政法人達成文創產業升級，不過立委高金素梅以「大溪老茶廠」為例，批評許多文創只是截取片段的文化，成為「單一、貧乏、小確幸、漠視歷史」的文創，只剩廉價庸俗的消費行為。

高金素梅表示，以大溪老茶廠的背後歷史來說，1900年，日本總督府開放樟腦業者進入山地開採資源，目的是要做火藥。日方選中海山和大溪等地，海山就是今日的三峽，也就是泰雅族大豹社所在，大豹社因此前後共發動7次抗日戰事，也就是大豹社事件。

高金素梅說，泰雅族在此事件中死傷甚鉅，日本三井會社在奪取原住民土地後，建立大豹製茶場，國民政府之後又接收此茶廠；現在此茶廠變成「大溪老茶廠」，賣大豹紅茶，整個脈絡卻看不到泰雅族在過程中的血淚，然而這才是大溪老茶廠真正的歷史。

「文創產業對原住民來說是文化創傷！」高金素梅說，這就是台灣文創的真相和亂象，用紅茶1包500元出賣原住民的歷史，業者和政府都只擷取他們要的，文創產業只剩下消費行為。

鄭麗君表示，茶產業文化現在的呈現，是因缺乏故事，故事之後是歷史，坦言確實不了解原住民的歷史，會以政府支持體系的角色，進一步了解。