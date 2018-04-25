陳時中投書印尼媒體 籲挺台參與WHA

2018-04-25 11:57 中央社 雅加達25日專電



印尼「總統郵報」24日刊載衛福部長陳時中投書，分享台灣健保經驗，並呼籲國際支持台灣參與世界衛生大會（WHA）。

印尼「總統郵報」（The President Post）24日刊登陳時中「UHC的典範：台灣的全民健保（Taiwan’s National Health Insurance：A Model for Universal Health Coverage）」的投書專文。

投書指出，印尼總統佐科威今年2月向國際貨幣基金（IMF）總裁拉加德（Christine Lagarde）介紹，印尼擁有相當進步的健康保險，已有1.9億印尼民眾持有印尼健保卡，其中更有9200萬人享有免費的健康保險。印尼的成就與世界衛生組織（WHO）追求2030年達成全民健康覆蓋的目標完全一致。

專文指出，台灣早自1995年即提供全民健保的照護，台印尼攜手合作，可加速印尼建置全民健康覆蓋的歷程。

專文也介紹台灣健保開辦狀況、後續制度修正、雲端資訊管理及相關補助措施等，並提出全球化時代仰賴跨部門與跨國合作，台灣有能力協助建立全球醫療網絡，可藉參與WHA及WHO分享台灣具建設性的經驗，與全球共同實現WHO零防疫缺口的願景。

陳時中強調，台灣將繼續專業、務實地爭取參與今年第71屆WHA的機會，籲請WHO及相關各方支持台灣以觀察員身分參與今年WHA，共創雙贏。