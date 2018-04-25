黃昭順批立院拒馬回到戒嚴時期 葉俊榮回嗆：我不同意

2018-04-25 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



每到陳抗期間，立法院四周架設拒馬、圍欄已成常態。 聯合報系資料照 分享 facebook

內政部長葉俊榮今就「警械使用相關規範與警察勤務配置及待遇合理性」赴立法院內政委員會進行專案報告。國民黨立委黃昭順質詢時劈頭就罵立法院外拒馬重重，變成鐵幕國會，簡直就是回到戒嚴時期！而且立法院內外都布滿警察，不僅跟抗議人數不符比例原則，更讓警察過度工作，也讓國會在國際丟臉。

葉俊榮表示，他了解黃昭順的心情，「我也不喜歡看到我們的國會變這樣」。但今天警察機關所作所為都是在減少警民傷亡，保護讓立法院議事正常進行。

黃昭順說，我們要怎麼避免人員傷亡？再怎麼避免也不是把拒馬弄得比監獄還要高，弄得跟戒嚴一樣。葉俊榮不滿回嗆，我們走過威權時期，已經擺脫戒嚴和監獄了，所以才能有集會遊行的自由，「我不同意什麼戒嚴(的說法)」。葉強調，他希望大家都理性一點表達意見，所以我們利用這種方式（架拒馬），希望我們民眾對公共政策的討論，包括政黨都能夠理性。

黃昭順繼續批，立法院戒嚴的狀況已經上國際媒體了，這樣還不夠嗎？還要繼續下去嗎？政府必須傾聽人民聲音，把集會遊行法廢掉，但不僅沒有廢掉，還把整個國會弄成鐵幕，回復到戒嚴時期，是可忍孰不可忍。但葉俊榮說，集遊法怎麼修改這是一回事，內政部和警政署都會尊重，而還沒修法前態度也完全一樣，就是保障合法集會的權利。

黃昭順詢問警政署長陳家欽，立法院內外都是警察，還有些委員會不開都在部屬警察，到底這次安排了多少警力，有需要這樣部屬？陳回應，陳抗人士有汽油、油壓剪等破壞工具，可能侵入到立法院來，所以必須事先防範；但對於多少警力，他僅表示，台北市會統計，未正面回應。

陳家欽後來在答覆國民黨立委鄭天財質詢時也說，今天外面有退伍軍人抗議，剛才已經在場外發現破壞工具還有長梯，很有可能爬進來。